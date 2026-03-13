Paulinho nos pré-convocados de Portugal
13 mar, 2026 - 19:50
Lista definitiva de Roberto Martinez é conhecida no dia 20 de março.
O avançado Paulinho, do Toluca, está na lista de pré-convocados de Roberto Martínez para os jogos de preparação da seleção portuguesa com México e Estados Unidos. A informação está a ser avançada pela imprensa mexicana.
Paulinho tem estado em destaque no clube mexicano, somando 25 golos e três assistências em 35 partidas, números que justificam a chamada à equipa das quinas.
O Toluca já foi formalmente notificado desta pré-convocatória, que antecede o anúncio da lista final pelo selecionador nacional, agendado para o próximo dia 20.
Portugal vai defrontar o México a 28 e, três dias depois, defrontará os Estados Unidos.
Paulinho tem três internacionalizações e dois golos em 2020.
