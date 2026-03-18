- Bola Branca 18h14
- 18 mar, 2026
-
Portugal
Convocatória dos sub19 para ronda de elite
18 mar, 2026 - 18:17
Benfica é o clube mais representado.
O selecionador Sub19, Emílio Peixe, convocou 20 jogadores. O Benfica é o clube que fornece mais atletas.
A equipa das quinas vai entrar na Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa da categoria.
Portugal vai defrontar Polónia (25 março), Sérvia (28) e Inglaterra (31) nesta fase.
O vencedor do grupo avança para a fase final do Europeu, que se realiza no País de Gales, entre 28 de junho e 11 de julho.
Convocados:
FC Porto: Bernardo Lima e Mateus Mide
Gil Vicente: Rodrigo Rodrigues
KVC Westerlo: Afonso Patrão
Lyon: Matthias Da Silva
Braga: Afonso Dias Sousa, João Trovisco e Sandro Vidigal
Benfica: Anísio Cabral, Diogo Ferreira, Duarte Soares, José Neto, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas e Rui Silva
Sporting: Daniel Costa, Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Gabriel Silva e Rafael Mota
