  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
Convocatória dos sub19 para ronda de elite

18 mar, 2026 - 18:17

Benfica é o clube mais representado.

O selecionador Sub19, Emílio Peixe, convocou 20 jogadores. O Benfica é o clube que fornece mais atletas.

A equipa das quinas vai entrar na Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa da categoria.

Portugal vai defrontar Polónia (25 março), Sérvia (28) e Inglaterra (31) nesta fase.

O vencedor do grupo avança para a fase final do Europeu, que se realiza no País de Gales, entre 28 de junho e 11 de julho.

Convocados:

FC Porto: Bernardo Lima e Mateus Mide
Gil Vicente: Rodrigo Rodrigues
KVC Westerlo: Afonso Patrão
Lyon: Matthias Da Silva
Braga: Afonso Dias Sousa, João Trovisco e Sandro Vidigal
Benfica: Anísio Cabral, Diogo Ferreira, Duarte Soares, José Neto, Miguel Figueiredo, Rafael Quintas e Rui Silva
Sporting: Daniel Costa, Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Gabriel Silva e Rafael Mota

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril