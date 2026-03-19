FPF quer 400 mil praticantes federados (60 mil no feminino) até 2036

Até 2036, o organismo pretende atingir os 400 mil praticantes federados, 60 mil no nível feminino, profissionalizar todas as equipas de futebol feminino, triplicar o número de árbitros para 13 mil e tornar-se um exemplo nesse setor.

Três semanas depois ter divulgado o documento principal do Plano Estratégico 2024-36, a FPF apresentou os "micro-planos" para os mais variados setores, incluindo o futsal, as seleções de formação, o futebol feminino, o futebol de praia e a arbitragem.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) quer aumentar nos próximos 10 anos o número de praticantes em todos os setores, incluindo a arbitragem, e tornar-se numa referência internacional, afirmou esta quinta-feira o presidente Pedro Proença.

O dia do pai é quando um homem quiser? Seja feita (...)

"Num contexto de grandes transformações, partilhamos uma visão comum e sustentada até 2036. Só um verdadeiro esforço de equipa nos fará alcançar o sucesso. Por essa razão, convoco todos os agentes para, em conjunto, levarmos o futebol rumo à excelência. Este processo consolidou uma visão partilhada, que é fazer de Portugal uma verdadeira nação do futebol", afirmou Pedro Proença, na Cidade do Futebol, em Oeiras, no discurso de arranque do evento.

A intenção de alcançar o primeiro lugar do ranking FIFA e conquistar uma competição internacional (Europeu ou Mundial) com a seleção AA foi também reforçada.

"O futuro do futebol português começa hoje. Este é um documento único e visionário para a próxima década. Temos tudo para crescer, evoluir e nos afirmar no panorama internacional. Queremos levar o futebol português à excelência", assinalou o presidente da FPF.

Nos escalões de formação, o organismo quer aumentar o número de treinador, melhorar o mapeamento dos jovens jogadores e melhorar as condições dos sub-21.

No futsal, o objetivo passa por aumentar o número de praticantes em 25% e promover a sustentabilidade dos clubes, intenção essa também para o futebol feminino, com a ideia que ter mais equipa profissionais.