Cristiano Ronaldo falha México e EUA, Mateus Fernandes e Samu Costa na lista de Martínez

O selecionador nacional anunciou esta manhã a convocatória para os particulares contra Estados Unidos e México, a 28 e 31 de março. Cristiano Ronaldo, Rúben Dias, João Palhinha e Nélson Semedo, com lesões e debilidades físicas, ficaram fora da lista de 27 futebolistas. Também Bernardo Silva, "por decisão técnica" ainda que com influência da informação médica disponibilizada pelo Manchester City, está fora dos eleitos.

A lista anunciada por Roberto Martínez, que falou no “último estágio para experimentar”, conta com: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo, Rúben Neves, Samu Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.

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A grande dúvida prendia-se com a chamada ou ausência de Cristiano Ronaldo. O capitão, lesionado, não joga desde 28 de fevereiro, quando foi substituído aos 81 minutos contra o Al-Fayha, a contar para a liga saudita. Cristiano soma 226 jogos e 143 golos pela seleção nacional.

Portugal vai disputar o próximo Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e está inserido no Grupo K, com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do play-off intercontinental, ou seja, República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

A lista completa

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

Defesas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (SL Benfica);

Médios: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Maiorca), Mateus Fernandes (Southampton), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Rodrigo Mora (FC Porto);

Avançados: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG)