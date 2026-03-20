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Freire anunciou a convocatória para jornada dupla rumo ao Euro 2027: "Queremos sempre a vitória"

20 mar, 2026 - 17:03 • Hugo Tavares da Silva

Os rivais serão Azerbaijão e Escócia, a 27 e 31 de março, com os jogos a serem disputados em Baku e Estoril, respetivamente. Os sub-21 juntam-se em estágio a partir de segunda-feira, 23 de março.

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Depois da convocatória anunciada por Roberto Martínez para os particulares com Estados Unidos e México, foi a vez de Luís Freire dar conta dos eleitos para a jornada dupla de qualificação para o Europeu 2027.

Os rivais serão Azerbaijão e Escócia, a 27 e 31 de março, com os jogos a serem disputados em Baku e Estoril, respetivamente. O grupo junta-se em estágio a partir de segunda-feira, 23 de março.

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A lista de convocados contou os guarda-redes André Gomes (FC Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (SC Braga). Depois, na defesa, surgem Daniel Banjaqui (SL Benfica), Diogo Monteiro (FC Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), João Muniz (Sporting CP), Leonardo Barroso (Chicago Fire FC), Rodrigo Rêgo (SL Benfica), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (FC Felgueiras).

De seguida, Freire anunciou o meio-campo: Diego Rodrigues (SC Braga), Diogo Sousa (Vitória SC), Gonçalo Moreira (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Simões (Sporting CP) e Mathias de Amorim (FC Famalicão).

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Finalmente, a linha avançada vai contar com os futebolistas Carlos Forbs (Club Brugge KV), Mateus Mané (Wolverhampton Wanderers FC), Noah Saviolo (Vitória SC), Rodrigo Ribeiro (FC Augsburg), Roger Fernandes (Al Ittihad) e Youssef Chermiti (Rangers FC).

“A nossa seleção tem sido a melhor defesa e o melhor ataque”, refletiu de seguida Luís Freire, o selecionador nacional sub-21.

“Queremos uma equipa que procure sempre a vitória e que demonstre atitude em todos os momentos. O Azerbaijão irá jogar com bloco baixo e recorrerá ao contra-ataque como principal arma. A Escócia é fisicamente forte e aposta sobretudo nas bolas paradas. Temos de estar atentos a essas características e transmitir isso aos atletas, para estarmos preparados para competir."

A seguir, o treinador abordou a possibilidade de cimentar a liderança: “Só conseguindo vencer os nossos jogos e jogar para vencer, que é o primeiro passo para vencer. Portanto, vamos estar focados no que temos para fazer em campo, é o mais importante e o objetivo, e conseguindo os nossos objetivos de vitória em cada jogo sabemos que podemos afastar-nos, ou não, do segundo lugar”.

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