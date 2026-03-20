Roberto Martínez: "É incrível o que Mateus Fernandes está a fazer, queremos experimentar a energia e a polivalência"

“Tenho um sorriso porque falar do Rodrigo Mora é uma felicidade. É um jogador diferente, tem uma qualidade em espaços curtos muito muito especial. É certo, ele tem um exame médico esta sexta-feira e estamos à espera de notícias. Conhecemos bem o jogador, fez parte da equipa que ganhou a Liga dsa Nações. Adorei o dia a dia dele, o que ele traz à seleção. Mas também o que ele fez nos sub-21, foi um período importante ele descer, reagir, numa época difícil. Cresceu muito, a maturidade dele é um ponto forte agora. Acho que merece estar na seleção. Não sabemos se na segunda-feira o Rodrigo Mora estará apto ou não para a seleção…”

“É um jogador que acompanhei e que conhecemos bem. É um jogador inteligente, experiente, com uma decisão no último terço muito importante, e está num momento de forma brutal. Vi o último jogo dele, marcou dois golos, foi importante, é o seu papel dentro do seu clube. Merece a chamada.”

“É incrível o que o Mateus está a fazer agora. Todos sabemos o seu percurso, mas também o que ele fez no espaço dos sub-21. É muito importante para nós poder experimentar o que Mateus Fernandes pode fazer com a sua energia e a sua polivalência. Ele merece a chamada à seleção.”

“Sobre o contrato, é uma pergunta que já respondi. Não há mais nada a acrescentar, mas não gosto que vocês tenham dúvidas. Estamos alinhados com a direção, o foco é o Mundial. Não é um tema que está em cima da mesa. Vamos dar tudo pelo Mundial, não pode esperar, a situação do selecionador pode.”

“É um estágio para uma gestão física e oportunidade. Temos jogadores novos, temos jogadores que podem trazer qualquer de diferente e agora temos uma oportunidade para criar a melhor equipa para o Mundial.”

“Este estágio é a última oportunidade para experimentar, é o último estágio antes da convocatória para o Mundial, então temos dois jogos interessantes, adversários diferentes, da CONCACAF. Vamos trabalhar muito aquilo que é o protocolo, na mudança de horário, na altitude e assim poupar tempo em junho e poder dar aos jogadores o que precisam para chegar ao Mundial nas melhores condições.”

“Queria deixar uma palavra para lamentar a perda de uma figura do futebol português e da seleção, o Silvino Louro. Deixo aqui os meus sentimentos à família e amigos.”

Depois de anunciar os 27 eleitos para os jogos com Estados Unidos e México, a 28 e 31 de março, Roberto Martinez explicou algumas chamadas como Mateus Fernandes e Samu Costa, explicou as ausências por lesão e ainda revelou o plano de treinar ao nível do mar e jogar depois em altitude, o que vai acontecer no Azteca. Antes de tudo, deixou uma palavra pela morte de Silvino Louro, antigo guarda-redes da seleção nacional e figura do futebol do nosso país.

Gonçalo Guedes

“É um avançado com um perfil polivalente, importante para nós. É um jogador com nove golos esta época, está num momento muito muito bom. É um avançado diferenciado. Para nós, é muito interessante. Já falei que, para o Mundial, os pontas de lança são Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Estamos à procura de mais um avançado que seja diferente, com um perfil diferente. O Gonçalo Guedes está num momento que merece a chamada, estamos muito entusiasmados com o que ele vai trazer à seleção nos jogos amigáveis.”

Paulinho, Fábio Silva, André Silva, Pablo, Chermiti… têm hipóteses de ocupar a terceira vaga para avançado?

“É uma questão de perfil. O Pablo ainda não está com os documentos para ser chamado, mas o resto dos jogadores acompanhámos muito de perto e é uma questão de espaço. O nosso Diogo Jota era um avançado muito importante para nós, tinha polivalência. Precisamos de um avançado que possa substituir isso. O Paulinho é um jogador que respeitamos muito, acompanhamos o que está a fazer. Está a fazer épocas muito boas no México, mas é um perfil que temos com o Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Precisamos de priorizar outras valências e outras posições.”

A partir daqui, a porta está fechada a quem não está?

“Ainda podem sonhar, a porta da seleção está sempre aberta. É difícil, se um jogador não estiver no espaço da seleção nos jogos de março, entrar [no lote para o Mundial]. O futebol é imprevisível e trabalhamos, como equipa técnica, a esperar o inesperado. Tudo pode acontecer, mas tudo tem um processo. Agora temos um bom número de jogadores que estiveram na fase final da Liga das Nações e na fase de apuramento para o Mundial, temos uma competitividade importante que dá para escolher bem a lista para o Mundial. Fechar a porta, no futebol, é impossível.”

Guerra e instabilidade no mundo

“Precisamos de nos focar naquilo que podemos controlar e trabalhar. É uma situação instável para todos nós, mas o futebol ajuda muito também para trazer felicidade. O foco que nós temos em Portugal é tentar preparar os jogos amigáveis e dar felicidade ao nosso povo.”

Relação com clubes e a eventual insatisfação

“Não é de agora, o compromisso e a exigência do futebol de clube e de seleção é sempre difícil de gerir. Eu estive como treinador na Premier League durante sete anos e não gostava quando o jogador ia para a seleção. É, com certeza, uma realidade. Sei que o momento mais importante para um jogador é vestir a camisola do teu país e poder estar num Mundial. Precisamos de gerir isso, a nossa responsabilidade é preparar o Mundial.”

Relação com clubes e a eventual insatisfação II

“Preparar o Mundial, em março, com dois jogos amigáveis em Portugal não ajudava nada. A questão das viagens, da mudança horária, da altitude, do protocolo dos cooling breaks, das tempestades, tudo o que podemos fazer em março é o período perfeito para poupar tempo em junho. Os clubes acham que é importante dar descanso aos jogadores, que possam parar a época e relançar a preparação para o Mundial. As conversas com os clubes e treinadores são positivas. É uma situação difícil, mas todos temos a responsabilidade de ajudar os jogadores. O jogador adora jogar pelo clube, mas é um orgulho jogar pela seleção.”

Cristiano Ronaldo tem Mundial em risco?

“Não está em risco, é uma lesão leve, uma lesão muscular. Achamos que vai regressar numa ou duas semanas. Tudo o que o Cristiano fez, durante esta época, mostra que está num momento ótimo.”

Bernardo Silva

“É uma decisão técnica, baseada na informação médica disponibilizada pelo clube do jogador. Aproveitámos para experimentar jogadores novos. Já disse que este estágio é para isso, a altura para experimentar é este estágio.”

Segurança no México: haverá jogo no Azteca?

“Temos um plano A. Acho que há muito barulho, muitas instituições gostam de utilizar o futebol para falar das suas agendas. Há jogo no Azteca, não há dúvida. Estamos a preparar o jogo com três dias de treino ao nível do mar. A ideia é adaptar a equipa à mudança horária e ao nível do mar e jogar em altitude no dia do jogo. É um aspeto científico, precisamos de o experimentar com os nossos jogadores.”

Samu Costa

“É um jogador que já conhecemos. Deixou uma impressão muito boa. Queremos utilizar a posição que passou a jogar no seu clube, muito dinâmica. E a energia. Uma exigência neste Mundial será a energia no dia a dia. É um Mundial muito complexo, a energia do Samu pode ser muito importante.”