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Rodrigo Mora fora dos convocados de Portugal por lesão
20 mar, 2026 - 19:44
A novidade foi deixada pelo FC Porto poucas horas depois da lista de Roberto Martínez.
Rodrigo Mora vai sair da convocatória da seleção para os dois próximos jogos de preparação contra Estados Unidos e México.
O jovem avançado do FC Porto é baixa por lesão, confirmam os dragões, devido a um problema muscular.
De recordar que Mora saiu ao intervalo na partida contra o Moreirense.
A lista de 27 convocados de Roberto Martinez foi conhecida esta sexta-feira.
Quem também está em risco é Rafael Leão. O avançado do Milan está lesionado e falha a partida contra o Torino, marcada para este sábado, devido a um problema no adutor.
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