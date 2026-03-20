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Rodrigo Mora fora dos convocados de Portugal por lesão

20 mar, 2026 - 19:44

A novidade foi deixada pelo FC Porto poucas horas depois da lista de Roberto Martínez.

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Rodrigo Mora vai sair da convocatória da seleção para os dois próximos jogos de preparação contra Estados Unidos e México.

O jovem avançado do FC Porto é baixa por lesão, confirmam os dragões, devido a um problema muscular.

De recordar que Mora saiu ao intervalo na partida contra o Moreirense.

A lista de 27 convocados de Roberto Martinez foi conhecida esta sexta-feira.

Quem também está em risco é Rafael Leão. O avançado do Milan está lesionado e falha a partida contra o Torino, marcada para este sábado, devido a um problema no adutor.

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