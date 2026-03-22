Seleção
Paulinho convocado, Mora e Leão de fora
22 mar, 2026 - 23:32 • Carlos Calaveiras
Roberto Martinez chama avançado do Toluca para os dois particulares antes do Mundial 2026.
O avançado Paulinho está convocado para a seleção nacional. A equipa das quinas vai defrontar México e Estados Unidos, dois jogos de preparação para o Mundial 2026.
O avançado do Toluca foi chamado pelo selecionador Roberto Martínez para os lugares de Rafael Leão e Rodrigo Mora, que se lesionaram.
Aos 34 anos, Paulinho soma três internacionalizações A por Portugal.
Lista de convocados:
Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)
Defesa: Gonçalo Inácio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Tomas Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City)
Médios: Pedro Gonçalves (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham)
Avançados: Francisco Trincão (Sporting), Gonçalo Ramos (PSG), Ricardo Horta (Sp. Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) e Paulinho (Toluca).
