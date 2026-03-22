Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Paulinho convocado, Mora e Leão de fora

22 mar, 2026 - 23:32 • Carlos Calaveiras

Roberto Martinez chama avançado do Toluca para os dois particulares antes do Mundial 2026.

A+ / A-

O avançado Paulinho está convocado para a seleção nacional. A equipa das quinas vai defrontar México e Estados Unidos, dois jogos de preparação para o Mundial 2026.

O avançado do Toluca foi chamado pelo selecionador Roberto Martínez para os lugares de Rafael Leão e Rodrigo Mora, que se lesionaram.

Aos 34 anos, Paulinho soma três internacionalizações A por Portugal.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)

Defesa: Gonçalo Inácio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Tomas Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City)

Médios: Pedro Gonçalves (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham)

Avançados: Francisco Trincão (Sporting), Gonçalo Ramos (PSG), Ricardo Horta (Sp. Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) e Paulinho (Toluca).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

