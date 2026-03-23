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Confirmada dispensa de Diogo Costa do estágio da seleção portuguesa

23 mar, 2026 - 21:16 • Lusa

Guarda-redes do FC Porto apresentou-se na Cidade do Futebol e foi dispensado depois de fazer exames médicos. Ricardo Velho é o substituto.

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O guarda-redes Diogo Costa, o habitual titular da seleção portuguesa, foi hoje dispensado dos trabalhos da equipa das ‘quinas’, que prepara os particulares com México e Estados Unidos, devido a questão físicas, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol.

“Diogo Costa apresentou-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol, mas, após a realização de exames médicos, foi dado como inapto e prosseguirá o seu processo de recuperação junto do clube”, lê-se numa nota divulgada no site oficial do organismo.

Horas antes, no seu boletim clínico, o FC Porto já tinha explicado que Diogo Costa tem uma lesão nos adutores devido a uma dorso-lombalgia que sofreu durante a última semana.

Costa tem 42 jogos pela seleção nacional e passou a ser o titular da baliza lusa em 2022, sucedendo a Rui Patrício.

Antes da confirmação da dispensa do guarda-redes de 26 anos, o selecionador Roberto Martínez já tinha chamado Ricardo Velho, guardião que atua nos turcos do Gençlerbirligi aos trabalhos da seleção portuguesa, tendo o jogador de 27 anos participado já hoje no treino.

Velho não tem qualquer internacionalização por Portugal, mas já foi chamado no passado pelo selecionador Roberto Martínez.

O FC Porto ficou assim sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.

Além de Mora e de Costa, Rafael Leão foi igualmente excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.

Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Lista dos 26 convocados:

Guarda-redes: Ricardo Velho (Gençlerbirligi, Tur), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

Defesas: Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Samu Costa (Maiorca, Esp), Mateus Fernandes (West Ham, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).

Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Paulinho (Toluca, Mex), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).

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