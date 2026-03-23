Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ricardo Velho volta à seleção. Diogo Costa está lesionado, mas segue na convocatória

23 mar, 2026 - 19:03 • Lusa

O guarda-redes de 26 anos vai marcar presença na Cidade do Futebol e será avaliado pelo departamento médico da FPF.

A+ / A-

O guarda-redes Ricardo Velho foi chamado “por precaução” aos trabalhos da seleção portuguesa, que prepara os particulares com México e Estados Unidos, devido aos problemas físicos de Diogo Costa, divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O guardião de 27 anos, que atua nos turcos do Gençlerbirligi, já vai participar no treino que está agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e que marca o arranque do estágio para os duelos com mexicanos e norte-americanos, que servem de preparação para o Mundial2026.

Velho não tem qualquer internacionalização por Portugal, mas já foi chamado no passado pelo selecionador Roberto Martínez.

Horas antes, no seu site oficial, o FC Porto explicou que Diogo Costa, o dono da baliza da seleção nacional, tem uma lesão nos adutores devido a uma dorso-lombalgia que sofreu durante a última semana.

O guarda-redes de 26 anos vai marcar presença na Cidade do Futebol e será avaliado pelo departamento médico da FPF.

Costa tem 42 jogos pela seleção nacional e passou a ser o titular da baliza lusa em 2022, sucedendo a Rui Patrício.

O FC Porto poderá assim ficar sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.

Além de Mora, Rafael Leão foi igualmente excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.

Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda