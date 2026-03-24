Mateus Fernandes: "Estou aqui para tentar ir ao Mundial, tenho de fazer as coisas direitas no dia a dia"

O médio Mateus Fernandes, estreante em convocatórias da seleção portuguesa, afirmou hoje que recebeu a chamada do selecionador Roberto Martínez com muita emoção e admitiu que vai tentar ganhar um lugar no Mundial2026 de futebol. “Estou muito feliz por estar aqui. Era um objetivo que eu tinha esta época, embora sabendo que a qualidade da equipa de Portugal é muito alta. Em termos de individualidades, é talvez a melhor da atualidade. Foi uma boa surpresa. Estava a treinar quando a minha namorada ligou-me a dar a noticia e foi um momento emotivo”, afirmou Mateus Fernandes. O jogador de 21 anos, que falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, explicou que tem “crescido muito” esta temporada no West Ham e deixou palavras de agradecimento ao treinador dos ‘hammers’, o português Nuno Espírito Santo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Estou um jogador mais maduro, dentro e fora do campo. Estou aqui para tentar ir ao Campeonato do Mundo e para isso acontecer tenho de fazer as coisas direitas dia a dia. Encontrei estabilidade no West Ham e com o meu treinador. Ele confia muito em mim e quando assim é, as coisas acontecem naturalmente”, contou o médio algarvio.

A viver os seus primeiros dias na seleção nacional, e já alertado que vai ser praxado, Fernandes assumiu algum nervosismo e confessou que vai tentar aprender o máximo ao trabalhar com “jogadores do mais alto nível”. “Aqui estou a treinar e a jogador com jogadores que via na televisão e eram exemplos para mim. É o caso, por exemplo, do Bruno Fernandes. Olhava e tentava aprender com ele já quando ainda estava no Sporting”, concluiu Mateus, que fez a sua formação precisamente nos ‘leões’, antes de rumar a Inglaterra. Portugal tem um treino, o último em solo luso neste estágio de março, agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos, como é habitual, a serem abertos à comunicação social. Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa em solo mexicano.