Operação Azteca prossegue sem João Neves e Pedro Gonçalves

O futebolista Pedro Gonçalves voltou esta terça-feira a fazer apenas recuperação e falhou novamente o treino de Portugal, assim como João Neves, que também trabalhou à margem do grupo, na preparação para o particular com o México.

Com o bom tempo e sol de regresso à Cidade do Futebol, em Oeiras, Pedro Gonçalves e João Neves subiram ao relvado, mas fizeram apenas trabalho com bicicleta, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, aberta durante esse período à comunicação social.

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O médio do Sporting já tinha estado ausente na segunda-feira, no arranque do estágio, e esta terça-feira voltou a ficar afastado do grupo às ordens de Roberto Martínez.

Já João Neves apareceu no primeiro treino aparentemente sem limitações, mas acabou por ser poupado pelo selecionador nacional.

Martínez teve assim à sua disposição apenas 23 jogadores, já que o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, só se junta à comitiva lusa no México.