Gonçalo Guedes. "Vou ficar triste se não for convocado"

O extremo e avançado Gonçalo Guedes está de regresso à Seleção após quase quatro anos de ausência. Esta é a última convocatória antes do Mundial e o jogador da Real Sociedad espera estar nos 26 finais de Roberto Martinez.

Regresso à seleção

"Estou muito orgulhoso, depois de algum tempo. É sinal que estou a fazer um bom trabalho outra vez. Estou numa boa fase da época e quero aproveitar para estar entre os selecionados, apesar de saber que não ser fácil. Mas isso cabe ao selecionador"

Que Guedes é hoje em dia?

"Fiquei muito contente, a minha família e amigos também. Estou com mais experiência, consigo ser mais vertical e estar dentro da área nos momentos mais decisivos. É aproveitar e ajudar a equipa"

Quatro anos sem vir à seleção

"Nestes quatro anos não tive situações fáceis. Não me consegui adaptar em Inglaterra, tive duas lesões no Benfica. Este ano foi uma mudança muito boa. Consegui minutos, sou acarinhado pelos adeptos e os companheiros receberam-me bem. Estou feliz e isso nota-se dentro de campo"

Opção para o Mundial?

"Se estou aqui, posso ser uma opção para o selecionador. Há muita gente com qualidade na Seleção, mas é continuar a dar o melhor pelo clube e nestes dois jogos igual"

Paulinho regressa à seleção

"Nos últimos três anos está a demonstrar que tem uma grande capacidade de fazer golos, está num grande momento. Todos estão contentes por ele. É um estádio mítico. Tive a sorte de jogar aqui um amigável pelo Benfica. É um estádio que toda a gente conhece"

Seleção mexicana?

"São jogadores muitos aguerridos e uma equipa muito compacta. Joga muito junta. Ainda assim, estamos mais focados em nós. Viemos para ganhar e tentar sacar o melhor resultado possível. Temos uma seleção muito boa, com jogadores em grandes clubes. vai ser bom também para os adeptos"

Favoritos a ganhar o Mundial?

"Não somos os grandes favoritos, mas sabemos que podemos ganhar. Sabemos que somos muito bons e que temos que estar num nível alto para ganhar. Sabemos que não vai ser nada fácil"

Última convocatória antes do Mundial

"Estou a desfrutar. Ter minutos, jogar bem no clube. Sinto-me bem fisicamente e estou a aproveitar. Claro que vou ficar triste se não for convocado, mas vou continuar a apoiar"

Ganhar o Mundial?

"Todos querem e nós não somos diferentes. Temos muita qualidade, jogadores em grandes clubes e em forma. Com grandes nomes, é normal que falem de nós. Sermos equipa, isso é o mais importante".

Portugal vai defrontar o México e os Estados Unidos em partidas de preparação para o Mundial 2026.