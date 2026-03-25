Portugal derrota Polónia

A seleção portuguesa masculina Sub-19 de futebol venceu a Polónia, por 1-0, no primeiro de três jogos do Grupo 2 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2026, organizado pelo País de Gales.

No Estádio Amélia Morais, em Braga, o golo de Rodrigo Rodrigues, aos 60 minutos, assegurou um triunfo que permite à equipa das quinas fechar a primeira jornada no segundo lugar, com os mesmos três pontos da líder Sérvia, que derrotou a Inglaterra, por 2-0, em Guimarães.

Portugal exibiu maior domínio territorial na primeira parte, mas sem reflexo em quaisquer oportunidades de golo, frente a um adversário que ganhou várias disputas de bola a meio-campo e logrou até as principais aproximações à baliza, em remates de Konrad Ciszek e de Adrian Przyborek, insuficientes, ainda assim, para gerarem calafrios.

A segunda metade começou mais enérgica, com Flávio Gonçalves e Sandro Vidigal a testarem a atenção do guarda-redes Mateusz Jelen, aos 47 minutos, e Diogo Ferreira a travar os remates de Fabian Bdzyl, aos 54, e Adrian Przyborek, aos 57, antes de as entradas de Rodrigo Rodrigues e de Anísio Cabral, aos 59 minutos, provocarem efeito imediato, com o golo solitário.

Um minuto depois das substituições, Sandro Vidigal conduziu a bola em velocidade pela esquerda e viu o seu remate intercetado, com a bola a sobrar para Anísio Cabral, que atirou também contra um adversário, antes de o extremo do Gil Vicente fazer abanar as redes na recarga.

Apesar das raras aproximações à baliza polaca na última meia hora, a equipa orientada pelo selecionador Emílio Peixe conteve a reação adversária com segurança e terminou o desafio com mais um jogador em campo, em virtude da expulsão de Jakub Adkonis, após falta sobre Rodrigo Rodrigues, aos 89 minutos.

A fase final do Euro2026, entre 28 de junho e 11 de julho, vai ser disputada pela seleção anfitriã, o País de Gales, e pelas seleções vencedoras dos sete grupos da Ronda de Elite, que se desenrola até terça-feira.

Portugal defronta a Sérvia no próximo jogo, marcado para sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, às 16h00, e regressa ao Estádio Amélia Morais na terça-feira, para jogar com a Inglaterra, também às 16h00.