  Bola Branca 12h45
  • 25 mar, 2026
Sub17

Portugal perde com remontada em Itália

25 mar, 2026 - 17:02

Qualificação terá mais duas partidas, mas presença no Euro Sub17 fica difícil.

A Seleção Sub-17 perdeu 3-2 contra a Itália, no primeiro jogo da segunda ronda de apuramento para o Europeu da categoria.

Portugal esteve a vencer, por 2-0, mas perdeu 3-2, o que complica as contas da equipa das quinas.

Gustavo Guerra e Afonso Ferreirinha fizeram os golos lusos, ambos na primeira parte.

No entanto, na segunda parte, a situação complicou-se para os comandados de José Lima e os transalpinos viraram o jogo: Diego Perillo, Gianluca Okon e Jacopo Landi.

Portugal vai ainda jogar contra a Roménia, no sábado, e contra a Islândia, no dia 31.

De recordar que apenas o primeiro lugar de cada grupo garante o apuramento para a fase final do Euro.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos