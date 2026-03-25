- Bola Branca 12h45
- 25 mar, 2026
-
Sub17
Portugal perde com remontada em Itália
25 mar, 2026 - 17:02
Qualificação terá mais duas partidas, mas presença no Euro Sub17 fica difícil.
A Seleção Sub-17 perdeu 3-2 contra a Itália, no primeiro jogo da segunda ronda de apuramento para o Europeu da categoria.
Portugal esteve a vencer, por 2-0, mas perdeu 3-2, o que complica as contas da equipa das quinas.
Gustavo Guerra e Afonso Ferreirinha fizeram os golos lusos, ambos na primeira parte.
No entanto, na segunda parte, a situação complicou-se para os comandados de José Lima e os transalpinos viraram o jogo: Diego Perillo, Gianluca Okon e Jacopo Landi.
Portugal vai ainda jogar contra a Roménia, no sábado, e contra a Islândia, no dia 31.
De recordar que apenas o primeiro lugar de cada grupo garante o apuramento para a fase final do Euro.
