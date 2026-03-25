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Mundial 2026
Seleção. João Neves e Pedro Gonçalves ainda à parte
25 mar, 2026 - 23:15
Primeiro treino com direito a imagens no México não contou com os dois médios.
Os médios João Neves e Pedro Gonçalves treinaram à parte da restante Seleção no primeiro treino aberto realizado no México.
Os dois jogadores têm vindo a ser geridos pela equipa técnica depois de terem chegado à equipa das quinas com queixas dos respetivos clubes.
O atleta do Sporting fez trabalho individual e o jogador do PSG não saiu do ginásio.
Portugal já tinha realizado um pequeno e ligeiro apronto à porta fechada, no Mayakoba Training Center, em Cancún, mas este foi o primeiro com direito a imagens.
De recordar que, os comandados de Roberto Martinez vão defrontar o México no Estádio Azteca, na madrugada de sábado para domingo (2h00).
Depois, na terça, Portugal vai confrontar-se com a seleção dos Estados Unidos.
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