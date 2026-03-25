Seleção. João Neves e Pedro Gonçalves ainda à parte

Os médios João Neves e Pedro Gonçalves treinaram à parte da restante Seleção no primeiro treino aberto realizado no México.

Os dois jogadores têm vindo a ser geridos pela equipa técnica depois de terem chegado à equipa das quinas com queixas dos respetivos clubes.

O atleta do Sporting fez trabalho individual e o jogador do PSG não saiu do ginásio.

Portugal já tinha realizado um pequeno e ligeiro apronto à porta fechada, no Mayakoba Training Center, em Cancún, mas este foi o primeiro com direito a imagens.

De recordar que, os comandados de Roberto Martinez vão defrontar o México no Estádio Azteca, na madrugada de sábado para domingo (2h00).

Depois, na terça, Portugal vai confrontar-se com a seleção dos Estados Unidos.