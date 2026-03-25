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Seleção no México: o treino desta quarta-feira em Cancún já conta com Paulinho

25 mar, 2026 - 09:27 • Lusa

A comitiva portuguesa chegou à Playa del Carmen, zona balnear e turística conhecida pelas excelentes praias, no final do dia de terça-feira e trabalha esta quarta pela primeira vez em terras mexicanas.

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A seleção portuguesa treina esta quarta-feira pela primeira vez em Cancún, onde está a estagiar para o particular de sábado com o México, que serve de preparação para a fase final do Mundial2026 de futebol.

A comitiva lusa chegou à Playa del Carmen, zona balnear e turística conhecida pelas excelentes praias, no final do dia de terça-feira e trabalha esta quarta pela primeira vez em terras mexicanas.

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Portugal tem um treino agendado para as 18h30 locais (23h30 em Lisboa) no Maykoba Training Center, complexo desportivo que fica junto à unidade hoteleira onde a seleção nacional está instalada. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

O treino já vai contar com a presença do avançado Paulinho, que só se juntou à equipa do selecionador Roberto Martínez em solo mexicano, já que atua precisamente no campeonato local, no Toluca.

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Na terça-feira, no último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, os médios Pedro Gonçalves e João Neves fizeram apenas trabalho de recuperação em duas bicicletas montadas junto ao relvado.

Antes da sessão de trabalho, às 17h00 (22h00), um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, numa escola de golfe local que também fica próxima da unidade hoteleira.

A seleção nacional vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

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