Seleção portuguesa aterrou no México de madrugada, Paulinho junta-se em Cancún

A seleção portuguesa aterrou na madrugada desta quarta-feira no México, para estagiar para o particular de sábado com a seleção local, que serve de preparação para a fase final do Mundial 2026.

A comitiva portuguesa chegou a Cancún rodeada de um forte dispositivo policial, sem qualquer contacto com adeptos. Fica hospedada na Playa del Carmen, zona balnear e turística conhecida pelas excelentes praias, e trabalha esta quarta-feira pela primeira vez em terras mexicanas.

Portugal tem um treino agendado para as 23h30, no Maykoba Training Center, complexo desportivo que fica junto à unidade hoteleira onde a seleção nacional está instalada. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

O treino já vai contar com a presença do avançado Paulinho, que só se juntou à equipa do selecionador Roberto Martínez em solo mexicano, já que atua precisamente no campeonato local, no Toluca.

Na terça-feira, no último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, os médios Pedro Gonçalves e João Neves fizeram apenas trabalho de recuperação em duas bicicletas montadas junto ao relvado.

Antes da sessão de trabalho, às 22h00, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, numa escola de golfe local que também fica próxima da unidade hoteleira.

A seleção nacional vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será às 2h00 da manhã de domingo, na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, a 31 de março, em Atlanta

No Mundial 2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.