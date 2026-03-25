Uma cronologia dos problemas físicos de Cristiano Ronaldo

O futebolista Cristiano Ronaldo encontra-se parado devido a uma rara lesão muscular, a pouco mais de dois meses do Mundial2026, com vários internacionais portugueses a passarem por problemas físicos esta época, mas ainda sem nenhuma baixa confirmada. Ronaldo sofreu uma lesão muscular na coxa direita no final de fevereiro, ao serviço dos sauditas do Al Nassr, treinados por Jorge Jesus, e tem estado ausente da competição desde então, tendo falhado a convocatória de Portugal para os particulares com México e Estados Unidos.

É esperado que Ronaldo volte à competição durante o mês de abril, com a sua equipa, que conta também com João Félix, envolvida na luta pela conquista do campeonato saudita.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O avançado luso, de 41 anos, tem estado na alta-roda do futebol há mais de duas décadas e são raros os casos de lesões prolongadas - a maioria traumáticas e não musculares -, sendo necessário recuar quase 10 anos para encontrar uma mazela que o obrigou a cerca de um mês de paragem.

Na final do Euro2016, que Portugal conquistou na final frente à França, com um golo de Éder no prolongamento, Ronaldo saiu lesionado no joelho esquerdo ainda na primeira parte da partida decisiva, disputada no dia 10 de julho.

O dianteiro aproveitou o período de férias para recuperar, mas, ainda assim, falhou o arranque de época do Real Madrid, tendo regressado à competição a meio de setembro. Antes, o mesmo joelho esquerdo já lhe tinha dado problemas em 2014, obrigando-o a falhar jogos pela formação espanhola e a apresentar-se limitado no Mundial desse ano disputado no Brasil.

Em 2008, Ronaldo também passou por problemas físicos, neste caso no tornozelo direito, que levaram o avançado formado nos Sporting a perder várias partidas pelo Manchester United, acabando mesmo por ser operado no final da temporada, depois da presença no Euro2008.

A lesão do capitão da seleção surge numa época em que vários internacionais lusos habitualmente chamados pelo selecionador Roberto Martínez também passaram por problemas físicos, casos de Rúben Dias, Nélson Semedo, Francisco Conceição, João Neves, Rafael Leão ou Pedro Gonçalves.

Rúben Dias, central dos ingleses do Manchester City, já esteve de fora mais de um mês em 2026 devido a uma lesão na coxa, e volta agora a ficar fora dos eleitos devido a nova mazela, tal como Rafael Leão, dos italianos do AC Milan, que também esteve muito tempo parado no início de época e está outra vez lesionado.

Nélson Semedo, lateral direito dos turcos do Fenerbahçe, tem passado por diversos problemas físicos, desde lesões musculares a uma mais recente lesão num ligamento do joelho esquerdo, e está já afastado da competição há mais de um mês.

Tal como Semedo, também Francisco Conceição, extremo da Juventus, enfrentou períodos de paragem competitiva devido a problemas físicos, essencialmente musculares, que também afetaram Pedro Gonçalves, do Sporting.