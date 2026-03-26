Francisco Conceição. “O meu objetivo é ajudar com golos e assistências”

O extremo Francisco Conceição falou no México após o treino da seleção para os particulares contra México e Estados Unidos.

Utilizado sobretudo a partir do banco

"Para mim, um jogador bom é aquele que joga bem a titular ou a sair do banco. Cabe-me continuar a dar uma resposta positiva e depois a decisão será do mister."

Interesse do Liverpool

"Sei que se fala num grande clube, mas jogo num grande clube onde estou feliz. Neste momento só estou concentrado nestes dois jogos que temos na Seleção e depois vou focar-me na reta final do campeonato para ajudar o meu clube".

“Espalha-brasas”?

"Claro que tenho ganho maturidade, mas continua a ser irreverente? O meu objetivo é ajudar com golos e assistências, é o que tento fazer. Devo continuar todos os dias a mostrar que tenho capacidade para ajudar a Seleção e ser ajudado por eles para continuar a evoluir".

Campeonato português

"Claro que olho para o futebol português, é o futebol do meu país e gosto sempre de acompanhar. A única coisa que posso dizer é que fico feliz que o FC Porto esteja em primeiro e espero que consiga conquistar o campeonato"

Ausência de Cristiano Ronaldo

"O Cristiano faz falta em qualquer equipa, pela qualidade e pela liderança, mas há outros jogadores que também vão conseguir dar uma boa resposta."