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Luís Freire. “Queremos jogar bem e merecer ganhar” ao Azerbaijão

26 mar, 2026 - 16:43

Partida dos Sub21 está marcada para as 11h00 desta sexta-feira.

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O selecionador nacional de futebol de sub-21, Luís Freire, assegura que Portugal “vai procurar o golo desde o primeiro minuto” frente ao Azerbaijão, em Baku, em jogo de qualificação para o Europeu de 2027, sem descurar a defesa.

“Vai começar a segunda volta. Fizemos 13 pontos na primeira e temos a liderança. O objetivo é fazer igual ou melhor do que na primeira. Queremos jogar bem e merecer ganhar”, disse Luís Freire na antecipação do jogo com o Azerbaijão.

O treinador considerou que para entrar na segunda volta a vencer, sexta-feira na Neftchi Arena, em Baku, será determinante a forma como Portugal estiver em campo e o ritmo que irá impor ao jogo.

“Queremos voltar às vitórias. O mais importante será os jogadores darem tudo, porque se o fizerem estamos mais perto de ganhar, e cumprir o que trabalhamos”, acrescentou o treinador.

Luís Freire promete uma equipa ofensiva, à procura dos três pontos, mas sempre com um compromisso defensivo e com uma boa reação à perda de bola, de forma a poder estar equilibrada em campo.

Sobre os zero golos sofridos na primeira volta, Luís Freire considera que isso é consequência do trabalho realizado, embora saiba que este registo não durará para sempre.

“Temos que ser realistas. No futebol, sabemos que vamos marcar e que vamos sofrer, Vai haver jogos que vamos ganhar, empatar e perder. Isso faz parte do jogo. Temos sido extremamente competentes com bola, porque temos feito muitos golos, e sem bola, porque não temos concedido muitas oportunidades”, frisou.

No entanto, acrescenta o treinador, o estado de alerta tem que estar sempre presente, pois cada jogo é um jogo e este é um novo desafio.

“O que está para trás, não nos vai dar nada para a frente. Temos é que ter a concentração, atitude, compromisso e união, para estarmos sempre ofensivamente bem no jogo e defensivamente muito coesos e capazes, evitando que o adversário chegue à nossa baliza”, realçou.

O defesa Gabriel Brás também quer somar mais três pontos na luta pela qualificação para o Europeu de 2027.

“Temos que manter o trabalho e as ideias que temos tido ao longo destes jogos. O foco é o nosso jogo, naquilo que podemos controlar, e conseguir somar mais uma vitória", afirmou.

Sobre o próximo jogo, Gabriel Brás garante que se a equipa trabalhar no seu máximo e for fiel a si mesma, voltará para Portugal com os três pontos.

“Esperamos uma equipa com um bloco mais baixo. Sabemos das competências e das qualidades que eles têm, mas se estivermos 100% focados no que controlamos e podemos fazer, acho que temos tudo para sair vitoriosos", declarou.

Portugal entra em campo esta sexta-feira, diante do Azerbaijão, na Neftchi Arena, pelas 11h00 em Lisboa, no primeiro de dois encontros de qualificação para o Europeu 2027, agendados para esta janela internacional.

Depois desta partida, Portugal defronta a Escócia, em 31 de março, pelas 19h30, no Estádio António Coimbra da Mota, casa habitual do Estoril Praia.

A seleção portuguesa lidera o Grupo B da fase de apuramento, com 13 pontos, com mais três do que a Republica Checa e a Escócia, segunda e terceira classificadas, respetivamente, com 10, com os escoceses com mais um jogo.

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