- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
-
Em Destaque
Seleção no México
Pedro Gonçalves e João Neves já treinam
26 mar, 2026 - 23:10
Portugal vai defrontar o México na madrugada de sábado para domingo.
Os médios Pedro Gonçalves e João Neves treinaram sem limitações esta quinta-feira, em Cancun, no México.
Os dois jogadores têm estado afastados do grupo por lesão.
O selecionador Roberto Martínez contou pela primeira vez com todos os 26 jogadores.
A assistir ao treino estiveram o presidente da Federação Pedro Proença e o novo diretor executivo Lourenço Pereira Coelho, entre outros dirigentes.
De recordar que Portugal vai defrontar o México na madrugada de sábado para domingo, às 02h00, no estádio Azteca.
- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
-
Comentários