Bruno Fernandes. “É o maior orgulho representar a Seleção”

O médio Bruno Fernandes fala sobre o México, a adaptação à altitude e ao jet lag, a responsabilidade de ser capitão e o Mundial que se aproxima.

Estágio

"O estágio ajuda sempre porque é bom estarmos juntos. Já não estávamos desde novembro. É sempre bom estarmos juntos para aprimorarmos as ideias do mister. Quanto ao jet-lag, já quase não sentimos."

Liderança da Seleção

"Claro que não estando o Cris e o Bernardo eu sou o mais internacional. Para mim, é o meu maior orgulho da minha carreira poder representar a Seleção, mas essa pressão para mim não existe. Não é por não estar o Cris, o Ruben ou o Bernardo que a minha postura vai mudar. Só quero ajudar os meus colegas a que se sintam melhor e poder ajudar o grupo."

Inaugurar o estádio Azteca

"É muito importante inaugurar um estádio tão importante na história do futebol. Além disso, vamos jogar com uma grande seleção. É das que tem mais presenças em Mundiais e acho que nunca perdeu com uma seleção europeia na Cidade do México. Por isso vai ser um grande teste contra uma grande seleção."

Como vai ser jogar em elevada altitude?

"O que eu não sabia é que na Arménia já havia esta altitude e nós jogámos lá há pouco tempo. Muda sempre um pouco, tanto na respiração, que temos de ter mais tempo para respirar quando recuperamos. O Paulinho também diz que a bola anda muito mais. Por isso, vamos ter de saber jogar com isso. Temos de aprimorar mais os cruzamentos porque sabemos que a bola vai viajar mais. Acima de tudo, será um grande teste para sabermos onde temos de nos adaptar. Acima de tudo são regras para reduzir a perda de tempo e haver melhor futebol. Ainda estamos a aprender. Sabemos que ao início, os guarda-redes não vão estar tão ativos nos pontapés de baliza. Já vivi algumas situações diferentes na Premier League, por exemplo nos cantos. Mas acho que vai ser bom para o futebol, independentemente de haver quem concorde e quem discorde."

Novas regras da FIFA

"Acima de tudo são regras para reduzir a perda de tempo e haver melhor futebol. Ainda estamos a aprender. Sabemos que ao início os guarda-redes não vão estar tão ativos nos pontapés de baliza. Já vivi algumas situações diferentes na Premier League, por exemplo nos cantos. Mas acho que vai ser bom para o futebol, independentemente de haver quem concorde e quem discorde."

Dicas de Paulinho

"O Paulinho vai ser importante é lá dentro a fazer golos e dar golos aos outros, que ele também é bom nisso. Obviamente tem mais conhecimento dos jogadores do que nós. Mas principalmente espero que ele tenha um bom regresso. Tem muita qualidade, como outros que podiam ter vindo, mas não podemos ter 50 jogadores, mas é sinal da qualidade que temos."

Braçadeira de capitão

"Não sei, ainda não sei se vou jogar. Para mim já é um orgulho representar a Seleção e ainda por cima poder entrar em campo num estádio mítico como este em que vamos jogar."

Responsabilidade de ser candidato ao Mundial

"Como já disse, será muito importante inaugurar um estádio tão mítico, onde já aconteceram jogos tão importantes e onde jogaram jogadores míticos. Por isso, será muito especial inaugurar o Azteca e queremos muito jogar este encontro. Pressão de ser candidato? É sinal de que nos veem com qualidade para isso e temos de ver o lado positivo disso mesmo. Não temos de ter medo de nada nem ninguém e todos sabem que vamos entrar sempre para ganhar."

Ambientação ao México

"Para mim especialmente porque já não via Sol há séculos. As condições são excelentes, fomos muito bem recebidos e foi muito bom para sabermos o que podemos esperar."

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