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Qualificação Euro 2027

Com golo de um estreante, os sub-21 golearam o Azerbaijão

27 mar, 2026 - 15:35 • Lusa

Em Baku, Gonçalo Moreira, Tiago Parente, Youssef Chermiti e João Simões fizeram os golos que garantiram a quinta vitória da seleção nacional rumo ao Euro 2027.

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A seleção portuguesa de futebol sub-21 venceu esta sexta-feira, 27 de março, o Azerbaijão por 4-0, em jogo a contar para o Grupo B da qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.

Em Baku, Gonçalo Moreira, Tiago Parente, Youssef Chermiti e João Simões fizeram os golos que garantiram a quinta vitória da seleção nacional que segue isolada na primeira posição do grupo, com 16 pontos, mais seis que a República Checa que hoje enfrenta a Escócia, adversária de Portugal, na próxima terça-feira, dia 31 de março.

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Os nove vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados com o sexto colocado) qualificam-se para a fase final, a disputar na Sérvia e na Albânia, em 2027, enquanto os restantes segundos seguem para um play-off.

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