Martinez. “Só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas”

O selecionador Roberto Martinez fala sobre as “dores de cabeça” do estágio, os guarda-redes, o regresso de Paulinho e os favoritos para o Mundial 2026.

Seleções favoritas ao título mundial

"Penso que não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas. Candidatos sim, mas falta-nos essa barreira psicológica de já termos vivido isso. Primeiro temos de jogar três jogos da fase de grupos e ganhar porque ninguém entra campeão. As equipas fazem-se campeãs. Por exemplo, a Argentina no último perdeu o primeiro jogo com a Arábia e depois fez-se campeã. Assim, temos esses três jogos para nos fazermos campeões."

O que falta ao México para competir com as maiores seleções?

"É verdade que já tive alguns contactos com a seleção mexicana quando saí da Bélgica, mas nada em concreto. Acho que não sou ninguém para dizer o que lhes falta. Nestas competições tudo se decide nos pormenores e acredito que Aguirre é a pessoa certa para a levar longe e creio que vão fazer um grande Mundial."

O que diz do futebol da seleção mexicana?

"Primeiro, tenho de dizer que tenho uma grande admiração pela seleção mexicana. Lembro-me logo de Hugo Sánchez e acompanho desde sempre os Mundiais. Depois acho que Aguirre tem feito um grande trabalho, muito organizada e com muita capacidade entrelinhas e que beneficiou da afirmação de Jiménez. E depois é uma seleção muito querida dos adeptos e que é vivida com muita intensidade."

O que precisa de fazer Paulinho para ir ao Mundial?

"Creio que no futebol o mais difícil é a simplicidade. O mais simples para o Paulinho é que continue a ser ele mesmo. O Paulinho teria lugar em praticamente todas as seleções do mundo, mas divide lugar com Cristiano e Ramos que são dos melhores avançados do mundo. Assim, Paulinho tem de ser ele mesmo. Tem trabalhado muito bem e recebeu um grande prémio ao estar na Seleção. É muito inteligente. Mas é preciso ter sorte para encontrar o seu lugar."

O estágio está a dar dores de cabeça?

"Está, mas é positivo. Por vários motivos, acho que o Mundial'2026 vai ser dos mais complexos de sempre. Precisamos de muita preparação e de muita flexibilidade tática. O que mostrámos nos últimos 36 jogos temos de juntar tudo em 26 jogadores. Por isso, sim, as dores de cabeça são bem-vindas e vão resultar numa convocatória de 26 jogadores. Não precisa de ser uma escolha popular. Mas estou muito contente com o que tenho visto e estamos a encontrar a competitividade e as soluções que procurávamos."

Como tem sido a chegada de Lourenço Coelho?

"Tem corrido muito bem. Trouxe muita experiência e é uma pessoa muito afável e o seu contributo tem sido muito importante. Por isso, acho que o futuro das seleções está garantido com o papel muito importante que o Lourenço Coelho tem desempenhado."

Mateus Fernandes

"É um exemplo muito bom do que tem sido feito na formação em Portugal. Saiu por empréstimo e agora protagonizou uma venda de mais de 40 milhões para a liga mais competitiva do mundo. Por isso, tem sempre a porta aberta da Seleção."

Jogar no Azteca?

"Será especial e muito difícil. O México não perde há muito tempo em casa, por isso é o tipo de teste de que estamos à procura. Quanto aos minutos, posso dizer que todos merecem jogar."

Escolha do guarda-redes e gestão dos minutos

"Primeiro, temos de gerir com responsabilidade porque jogamos sempre para ganhar, mas queremos observar outros jogadores. Quantos aos guarda-redes, têm trabalhado muito bem e o Sá vai jogar um jogo e o Rui Silva vai jogar outro. Uma palavra para o Ricardo Velho, que é um ótimo 4.º guarda-redes. De notar ainda que pela primeira vez a FIFA vai permitir 10 substituições e veremos como podemos gerir."