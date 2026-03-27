Todos os convocados disponíveis

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27 mar, 2026 - 22:30
A partida contra o México está marcada para as 2h00 de sábado para domingo.
A seleção portuguesa realizou o último treino antes do jogo particular contra o México de preparação para o Mundial 2026.
Todos os convocados estiveram ao dispor do selecionador Roberto Martínez, incluindo João Neves e Pedro Gonçalves, que falharam os primeiros aprontos da digressão.
Portugal vai defrontar o México, às 02h00 de sábado para domingo, para reinaugurar o estádio Asteca.
A viagem da equipa das quinas entre Cancún e Cidade do México realiza-se pelas 2h00.
Depois, os comandados de Martinez vão ainda defrontar os Estados Unidos, em Atlanta.
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