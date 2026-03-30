Martínez: "Foco não é ganhar jogos. É preparar o Mundial e a lista final de jogadores"

Roberto Martínez sublinha que o objetivo do estágio de março não é ganhar os jogos com México e Estados Unidos, mas sim preparar ao máximo o Mundial 2026 e tirar ilações com vista à convocatória final.

"Aqui o nosso foco não é ganhar contra o México, não é ganhar contra os Estados Unidos; o foco é tentar preparar o Mundial e preparar a nossa escolha final de jogadores. A consequência é que nós queremos ganhar. Mas o foco agora não é ganhar os jogos", salienta o selecionador nacional, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.



Portugal defronta os EUA a partir da meia-noite de quarta-feira, em Atlanta.

Balanço do estágio: "Estamos muito satisfeitos com aquilo que o estágio está a dar. No espaço da seleção, fazer sete substituições ao intervalo é um desafio importante para poder mostrar a qualidade individual dentro da estrutura coletiva. E fizemos isso muito bem. Depois, há muitos aspetos que para nós é importante ajustar para amanhã. Precisamos de chegar na área com mais jogadores, afinar muito bem a última decisão. Fiquei muito satisfeito com tudo aquilo que vimos dos nossos jogadores."

EUA foram goleados pela Bélgica: "O jogo contra a Bélgica tem duas partes. A primeira parte é dos Estados Unidos, uma equipa muito agressiva, que trabalha muito bem. Mauricio Pochettino e a sua equipa técnica são de alto nível. Trabalham muito bem no jogo posicional, muita qualidade entre linhas, com jogadores como Pulisic, McKennie, e depois jogadores que têm capacidade de ser verticais e ter um jogo aberto. A segunda parte acontece em março, aparece nos espaços. A Bélgica foi muito eficaz, mas acho que o resultado não mostra o que os Estados Unidos são como equipa. Então, esperamos uma reação, uma equipa que possa competir durante os 90 minutos como fizeram durante os primeiros 45."

Críticas a Portugal vindas do México: "Nós respeitamos todas as opiniões, mas estamos focados em tentar utilizar o estágio o melhor possível. Não é fácil vir aqui aos Estados Unidos, ao México, e utilizar tudo aquilo que nós podemos para poupar tempo em junho e preparar a nossa seleção o melhor possível. Aqui o nosso foco não é ganhar contra o México, não é ganhar contra os Estados Unidos; o foco é tentar preparar o Mundial e preparar a nossa escolha final de jogadores. A consequência é que nós queremos ganhar. Mas o foco agora não é ganhar os jogos."

Expectativa de saber que este estágio é importante para a lista para o Mundial: "Para todos os jogadores, seja para entrar no Mundial ou seja só para vestir a camisa da seleção, é um orgulho estar aqui neste espaço. E depois, profissionalismo. Os jogadores sabem que é difícil entrar na convocatória final, mas todos adoram estar aqui e mostrar as valências individuais que eles podem trazer. Também percebem que a decisão final não é só o que o jogador consegue fazer: é a ideia, o aspeto tático que nós precisamos, tudo aquilo que precisamos de ter dentro do balneário para poder executar os nossos conceitos. Há uma competitividade, muita competitividade, para entrar na lista, mas eles sabem e gostam do desafio de poder mostrar o que podem fazer. E vimos jogadores como o Samuel Costa, como o Mateus Nunes, que chegam novos, serem bem-vindos e serem jogadores que mostram aquilo que eles fazem nos seus clubes, no espaço seleção. E isso é o que nós procuramos."

Particular com o México para preparar jogos em altitude: "Apanhamos muita informação. Acho que agora estamos preparados para se tivermos de jogar em altitude durante um torneio como o Mundial, onde há três, dois, três dias de preparação. Então, nesse aspeto, estamos mais preparados agora, como equipa de apoio, como equipa técnica, como departamento de well-being e todos os jogadores."

Duas dúvidas para o jogo: "O Gonçalo Guedes recebeu uma pancada durante o jogo. Vamos avaliar e depois tomamos uma decisão. O Pedro Gonçalves está a recuperar bem. Ele vai treinar hoje, não está ao 100%. Vamos tomar uma decisão depois do treino. E o resto dos jogadores estão todos aptos."

Mateus Fernandes: "A chamada do Mateus Fernandes é um mérito incrível. O que ele está a fazer no seu clube, o que ele está a fazer nos últimos 20 meses, é o motivo de estar aqui. Depois, está a treinar bem, está a crescer. E, pouco a pouco, passo a passo, vamos ver."

Futebol nos EUA: "As condições da US Soccer e do futebol, o que estão a construir e o trabalho que estão a fazer na formação, mostram o foco importante que há no futebol e no futebol nos Estados Unidos. Respeitamos muito o treinador, um treinador de alto nível no futebol europeu. Uma equipa que consegue jogar com bola, um jogo posicional muito bem trabalhado. E depois, os aspetos do jogo da CONCACAF: uma pressão muito alta, duelos, situações um contra um no relevado. É um jogo interessante para nós, aspectos tácticos diferentes. Respeitamos muito o que a federação dos Estados Unidos está a fazer, porque está a crescer muito nos últimos anos."

Vai utilizar todos os jogadores que ainda não jogaram? "Aqui temos mais uma substituição, podemos utilizar até 11 substituições. A ideia é continuar com o aspeto de gerir os minutos, gerir o esforço. O José Sá está na baliza. E depois, vamos tentar utilizar ao máximo o número de jogadores que temos."

Onze substituições: "Difícil, não. Complexo, sim. Mas acho que o futebol está a mexer. O futebol agora tem cinco substituições. Isso não acontecia. Agora, nos jogos amigáveis é normal que possamos fazer dez, 11 substituições. O que é importante é clareza, é importante a preparação e também o 'cooling break', a pausa de hidratação. É um momento que eu acho que muda muito o futebol. Estamos a falar de desportos como o futsal, como o basquetebol, em que há uma pausa, que é uma pausa técnica. Podemos falar de conceitos tácticos. O conceito táctico é da bola parada, da bola corrida. Eu acho que estamos a experimentar agora um momento incrível no futebol, porque mexe totalmente como nós gerimos os jogadores. Já falei muitas vezes que o 11 Inicial é importante, mas não é essencial para ganhar os jogos. Há um 11 Inicial e um 11 que termina o jogo. E agora, precisamos de utilizar isso nos jogos amigáveis, para ajustar os jogadores e para que os jogadores possam utilizar os novos momentos do futebol moderno."

Novas regras do futebol: "Nós acompanhamos todas as novas regras. A ideia da FIFA é tentar que o jogo seja mais dinâmico, com menos pausas e tudo isso. Nós precisamos de aprender isso o antes possível. E faz parte do que já falei, tentar poupar o tempo de preparação em junho. Agora em março é um período para nós muito importante para tudo isso. Não só o que acontece no relvado, mas tudo aquilo que está a acontecer à volta do Mundial."

Como gere possibilidade de lesões: "Com naturalidade, porque é o que acontece quando há um Mundial. Na minha experiência é sempre o mesmo. Para o jogador de futebol, é um momento-chave na sua carreira. Poder jogar num Mundial, mas não poder mudar os hábitos, não poder mudar a sua intensidade, não poder mudar o seu foco no dia-a-dia como jogador de futebol e como atleta. Então, tentar utilizar a experiência dos jogadores mais experientes dentro do balneário, mas com naturalidade. E focar no dia-a-dia. Os nossos jogadores têm boa experiência nisso."