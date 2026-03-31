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Portugal é goleado por Inglaterra e falha Euro sub-19

31 mar, 2026 - 20:00 • Inês Braga Sampaio

Seleção precisava de marcar mais dois golos que a Sérvia, que se apurou para o Europeu. Em vez disso, sofreu seis.

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Portugal está fora do Europeu masculino de sub-19, depois de ter sido goleado pela Inglaterra, por 6-0, em Braga, esta terça-feira.

Visto que só o primeiro classificado do grupo da Ronda de Elite se apuraria, a seleção nacional precisava de marcar mais dois golos que a Sérvia, que venceu o seu jogo, diante da Polónia (1-0). Em vez disso, sofreu seis.

Jesse Derry adiantou a Inglaterra logo aos quatro minutos. A vantagem foi dilatada na segunda parte: Max Dowman, aos 50 minutos, Jesse Derry, aos 60, Ezra Myers, 75, Shumaira Mheuka, 85, e Harry Howell, 88.

Com isto, Portugal termina o Grupo 2 da Ronda de Elite no terceiro lugar, com quatro pontos, menos três que a Sérvia, que se apura para o Europeu. A Inglaterra, segunda, com seis pontos, também fica de fora.

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