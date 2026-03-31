Portugal já fora do Euro sub-17 perde com Islândia

31 mar, 2026 - 20:24 • Inês Braga Sampaio

Equipa das quinas fecha Ronda de Elite da fase de apuramento só com derrotas e desce à Liga B.

Portugal, já eliminado, perdeu com a Islândia, por 2-1, no encerramento do apuramento para o Europeu masculino de sub-17, esta terça-feira.

Em Perugia, Itália, Thorri Ingólfsson adiantou os islandeses aos 40 minutos. Gustavo Guerra empatou, ao minuto 48, contudo, já nos descontos, Alexander Máni Gudjónsson deu a vitória à seleção nórdica.

A seleção nacional termina o Grupo A2 da Ronda de Elite em último, só com derrotas, e confirma a descida à Liga B dos sub-17.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?