Portugal já fora do Euro sub-17 perde com Islândia
31 mar, 2026 - 20:24 • Inês Braga Sampaio
Equipa das quinas fecha Ronda de Elite da fase de apuramento só com derrotas e desce à Liga B.
Portugal, já eliminado, perdeu com a Islândia, por 2-1, no encerramento do apuramento para o Europeu masculino de sub-17, esta terça-feira.
Em Perugia, Itália, Thorri Ingólfsson adiantou os islandeses aos 40 minutos. Gustavo Guerra empatou, ao minuto 48, contudo, já nos descontos, Alexander Máni Gudjónsson deu a vitória à seleção nórdica.
A seleção nacional termina o Grupo A2 da Ronda de Elite em último, só com derrotas, e confirma a descida à Liga B dos sub-17.
