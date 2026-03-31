Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Portugal vence Escócia e está mais perto do Euro sub-21

31 mar, 2026 - 22:25 • Lusa

Roger Fernandes, Daniel Banjaqui e Gonçalo Moreira constroem vitória portuguesa por 3-0, no Estoril.

A+ / A-

Portugal deu mais um passo rumo ao Europeu da categoria, esta terça-feira, ao vencer a Escócia por 3-0, em jogo do Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2027, disputado no Estoril.

Com apenas um empate cedido na presente fase de qualificação – igualdade 0-0 na República Checa –, Portugal somou o sexto triunfo, com golos de Roger Fernandes, aos 29 minutos, Daniel Banjaqui, aos 44, e Gonçalo Moreira, aos 54.

A seleção nacional segue isolada na primeira posição do grupo, com 19 pontos, mais cinco do que a República Checa, segunda, e mais oito do que a Escócia, terceira.

Os nove vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados com o sexto colocado) qualificam-se para a fase final, a disputar na Sérvia e na Albânia, em 2027, enquanto os restantes segundos seguem para um play-off.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

