O Portugal-Estados Unidos teve golos belos, Bruno e duas estreias

Enquanto Vitinha, Trincão e Bruno Fernandes cuidavam bem da bola, a República Democrática do Congo eliminava a Jamaica no play-off, garantindo assim a vaga no Grupo K do Mundial 2026, com Portugal, Colômbia e Uzbequistão. A seleção nacional ambientou-se aos Estados Unidos da melhor maneira, com dois golos sem resposta. Francisco Trincão marcou na primeira parte, depois de uma jogada belíssima, com Vitinha a descobrir Bruno Fernandes e o calcanhar de Bruno Fernandes à Guti a descobrir Trincão. O canhoto do Sporting bateu na bola com aquela raquete habitual, fina fina, e fez o 1-0. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Para este derradeiro teste antes do Campeonato do Mundo e depois do empate cinzento a zero com o México, no mítico Azteca, Roberto Martínez apostou José Sá, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Samuel Costa, Vitinha, Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Pedro Neto e Gonçalo Ramos.

Os portugueses até começaram desafinados, sobretudo Gonçalo Inácio e José Sá, com erros em zonas proibidas. Vitinha ia jogando o seu jogo, como se estivesse em loop desde que surgiu numa tarde qualquer no Estádio do Dragão. O ataque não se encontrava mas aqui e ali oferecia momentos interessantes. Trincão começou à direita, Pedro Neto à esquerda. Era um 4-3-3 bem vincado, com a adaptação de João Cancelo à esquerda que sugere que não estará nas principais escolhas de Martínez, pois aquele lugar será de Nuno Mendes. Os Estados Unidos, que bateram Portugal no Mundial 2002 e que empataram no de 2014, criaram algum perigo por Pulisic e McKennie. Os norte-americanos começaram muito mais agressivos e a querer dar alegrias às gentes de Atlanta. Ao intervalo, deu-se o fandango habitual das substituições sem fim. Entraram Nuno Mendes, António Silva, João Félix, Matheus Nunes, Ricardo Horta, Francisco Conceição, Rúben Neves.