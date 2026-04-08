Futebol feminino

Nelly Rodrigues substitui Joana Marchão na seleção

Portugal prepara dois jogos de qualificação para o Mundial 2027.

A defesa Nelly Rodrigues, do Nantes, foi chamada à seleção feminina de futebol para ocupar a vaga deixada em aberto pela lesão de Joana Marchão.

Nelly Rodrigues, de 22 anos, soma duas internacionalizações AA. A lateral não era chamada há mais de um ano.

Esta temporada, Nelly Rodrigues soma 22 jogos pelo Nantes e está em quarto lugar no campeonato.

Já Joana Marchão, do Servette, foi considerada inapta pelo departamento médico da FPF.

A equipa das quinas vai defrontar a Letónia (14 abril, em Riga) e a Eslováquia (18 de abril, em Presov), duas partidas de qualificação para o Mundial de 2027.

