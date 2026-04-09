Lúcia Alves guarda com carinho as memórias de 2023 e agora "o objetivo é estar no Mundial 2027"

Lúcia Alves quer voltar a viver uma grande aventura como no Mundial 2023, "um dos momentos mais marcantes" da carreira, e por isso aponta ao apuramento da seleção portuguesa para o Mundial 2027.

"Poder representar Portugal ao mais alto nível faz valer a pena. Olhar para mim em pequena e ver todo este trajeto feito deixa-me bastante orgulhosa. Foi dos momentos mais marcantes da minha carreira. Tento desfrutar todos os dias e sem dúvida que agora o objetivo é estar no Mundial 2027", assume a defesa e avançada da seleção, em declarações aos jornalistas, à margem de um treino na Cidade do Futebol.



Como lateral, extrema ou ponta de lança, "seja em que posição for", Lúcia Alves só quer ajudar Portugal, que prepara a visita à Letónia, marcada para terça-feira, 14 de abril, às 18h00. A equipa das quinas lidera o Grupo G da primeira ronda de qualificação, com seis pontos em dois jogos.

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Antevisão ao jogo com a Letónia: "Estamos confiantes, sabemos aquilo que temos trabalho e aquilo que somos. O mais importante é focarmo-nos na equipa e em nós."

Letónia: "É uma equipa que, apesar das duas derrotas, é super ofensiva. Fizeram golos nos dois jogos e é para isso que nos estamos a preparar."

Prefere jogar a lateral, como na seleção, ou a extrema, como no Benfica esta época? "Cada jogadora tem a sua função, eu tento fazer isso seja em que posição for. Sinto-me confortável nas duas. Era ponta de lança e gosto bastante de atacar, mas também gosto de defender e estou preparada, seja em que posição jogar."

Golo à Finlândia: "Trabalho muito para poder ajudar a equipa. Estava confiante naquele momento, senti que tinha de chutar à baliza e desfrutei. Fica marcado na minha carreira, é sem dúvida o melhor golo que já fiz, mais ainda por ter ajudado a equipa, que é o trabalho de cada uma."

Benfica prestes a celebrar o hexa, como se mantém focada na seleção? "É super fácil desviar o foco do clube, porque trabalho com esta gente há muito tempo. O clube é o clube, a seleção é a seleção e cabe-nos competir de igual forma nos dois sítios."

Memórias do Mundial 2023: "Para mim foi dos melhores estágios. Poder representar Portugal ao mais alto nível faz valer a pena. Olhar para mim em pequena e ver todo este trajeto feito deixa-me bastante orgulhosa. Foi dos momentos mais marcantes da minha carreira. Tento desfrutar todos os dias e sem dúvida que agora o objetivo é estar no Mundial 2027.

Arranque com dupla vitória dá confiança no apuramento para o Mundial 2027? "Não digo confiança. Temos de fazer o nosso trabalho em todos os jogos. É focarmo-nos jogo a jogo, desfrutar do momento, sermos felizes dentro do campo. No futuro, pensamos mais à frente."

Ausência de Joana Marchão, por lesão, deixa-lhe via aberta para ser titular a lateral-esquerda? "Não olho muito para isso. Se a Joana estiver ao seu melhor, eu vou estar ao meu melhor, tal como todas as outras. Todas queremos ajudar a equipa. Não importa quem esteja lá dentro, importa é conquistar os três pontos e isso é o mais importante."

O que falta alcançar? "É uma carreira que nunca pensei alcançar. Gosto bastante de jogar em Portugal e no Benfica. Sou feliz, sou uma pessoa realizada e é desfrutar do dia a dia, não pensar no futuro."