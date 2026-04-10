Andreia Jacinto e o Real Madrid. "É normal que surjam esses rumores ou interesses"

Andreia Jacinto não vira as costas às notícias que a associam ao interesse do Real Madrid na sua contratação. No entanto, sublinha que, por agora, está focada em terminar bem a temporada com a Real Sociedad e em ajudar Portugal a chegar ao Mundial 2027. No final, logo se verá.

"É normal que uma jogadora que está em fim de contrato e cuja equipa está a fazer uma campanha tão boa em Espanha como a que nós estamos a fazer, que surjam esse tipo de rumores, ou vamos dizer interesses, não sei. Mas a verdade é que eu não estou nada focada nisso. Só estou focada em acabar a minha época com a Real Sociedad super bem, qualificarmo-nos para a Champions. E depois, o que tiver de acontecer no próximo ano que aconteça", salienta a média internacional portuguesa, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, à margem do treino da seleção.



Portugal prepara a visita à Letónia, marcada para terça-feira, às 18h00, a contar para a primeira ronda de qualificação para o Mundial 2027.

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Antevisão: "Vai ser um jogo mais difícil do que as pessoas pensam, porque jogamos fora de casa e a Letónia vai querer a sua primeira vitória. Mas estamos muito motivadas para o jogo e com a plena confiança de que vamos sair da Letónia com os três pontos."

Letónia: "É uma equipa muito competitiva, que, mesmo que as coisas não estejam a ir como elas querem, vai sempre atrás do resultado. A prova disso é que fizeram um golo nos dois jogos que disputaram, mesmo acabando por perder. É uma equipa muito competitiva e que vai querer fazer algo em sua casa."

Portugal obrigado a ganhar os jogos todos? "Eu diria que sim. Afinal, estamos num momento em que Portugal está a crescer e temos noção da nossa qualidade. Estamos num ponto em que devíamos ter essa responsabilidade e, se Portugal está acima no ranking, para mim tem de ganhar todos os jogos nesta fase de grupos."

Chegar aos 12 pontos nesta dupla jornada encaminha apuramento para o play-off? "Sem dúvida que sim. Todos os pontos são importantes. Queremos ter já estes seis pontos nesta dupla jornada, para estarmos confortáveis e depois encarar a ultima dupla jornada de junho e tentar outra vez os seis pontos."

Sente o Mundial próximo? "O objetivo está aí ao fundo do túnel, mas ainda temos um longo caminho pela frente e, para chegar ao objetivo que está ali à frente, temos de ir pouco a pouco. E começa já com este jogo da Letónia."

Jogo na Letónia com menos apoio português: "Vamos sentir falta do apoio dos portugueses, mas sabemos que vão estar a apoiar-nos desde casa e isso para nos é o mais importante, saber que estão connosco. Mas nada se compara com o apoio que recebemos dentro dos estádios aqui em Portugal, dá-nos uma confiança enorme a forma como puxam por nós."

Real Madrid: "É normal que uma jogadora que está em fim de contrato e cuja equipa está a fazer uma campanha tão boa em Espanha como a que nós estamos a fazer, que surjam esse tipo de rumores, ou vamos dizer interesses, não sei. Mas a verdade é que eu não estou nada focada nisso. Só estou focada em acabar a minha época com a Real Sociedad super bem, qualificarmo-nos para a Champions. E depois, o que tiver de acontecer no próximo ano que aconteça."

Já se sente num grande clube? "Sem dúvida que sim. Quando cheguei à Real, elas tinham acabado de ficar em segundo lugar e tinham-se qualificado para a Champions. É verdade que tivemos duas épocas menos boas, mas agora sinto que estamos a meter a Real novamente no sítio onde deve estar. E a verdade é que não é fácil fazer o que o clube está a fazer numa liga espanhola, que é bastante competitiva e toda a gente que acompanha sabe. Por isso, olhando para a Real, sem dúvida que só posso pensar que estou a jogar num grande de Espanha."