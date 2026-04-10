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Proença quer exibir taça de campeão do Mundial 2026 no Porto

10 abr, 2026 - 15:59 • Inês Braga Sampaio

Presidente da FPF assume o objetivo de descentralizar o futebol português, na garantia de que o desporto "é vivido por todos os adeptos, em todo o território nacional".

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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, mostrou ambição de conquistar o Mundial 2026, esta sexta-feira.

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Em discurso na Câmara Municipal do Porto, onde assinou um protocolo de cooperação entre a FPF, a Associação de Futebol do Porto e a autarquia, com o objetivo de desenvolver as várias variantes de futebol, Proença apontou ao troféu de campeão do mundo, com uma promessa.

"Caro presidente [da Câmara do Porto], caro amigo Dr. Pedro Duarte, muito obrigado por aquilo que tem feito pelo futebol em Portugal. E porque este ano vai dar Portugal, queremos que este seja o município, quando aterrarmos em Portugal, onde possamos exibir a nossa taça de campeão [do mundo]", declarou.

Descentralizar o futebol

O presidente da FPF comprometeu-se a aprofundar a "estratégia de descentralização", na "garantia de que o futebol é vivido por todos os adeptos, em todo o território nacional".

"Firmamos hoje uma nova página na relação entre o futebol português e o poder local. Uma página assente na proximidade, cooperação e visão estratégica. Além disso, inauguramos hoje [esta sexta-feira] também os nossos escritórios na cidade do Porto. Creio que é um momento histórico, um momento marcante nos 112 anos de vivência da FPF e é um compromisso assumido no nosso plano estratégico e um marco na relação da Federação com a cidade do Porto. Acreditamos que este é o caminho. Acreditamos que este é o caminho para o desenvolvimento e êxito do nosso futebol", vincou.

Proença sublinhou que o desporto, em Portugal, "vive, cresce e afirma-se graças ao seu papel decisivo nas autarquias".

"Esse contributo vê-se no apoio aos clubes, às comunidades, às associações distritais e, no fundo, ao futebol em geral. O seu esforço diário e contínuo é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do futebol em Portugal. Sentimos o apoio dos municípios e, nomeadamente, do município da cidade do Porto, de forma exemplar. Estamos gratos por isso e comprometidos com o nosso e o vosso futuro", vincou.

O Mundial 2026 arranca no dia 11 de junho e termina a 19 de julho, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.

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