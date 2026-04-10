- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
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FPF
Varandas e Rui Costa faltam a jantar dos 112 anos da FPF
10 abr, 2026 - 22:17
Proença deixou um lema a pensar no Mundial 2026: "Vai dar Portugal".
O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e Rui Costa, presidente do Benfica, estão ausentes do jantar comemorativo dos 112 anos da FPF, a decorrer no Porto.
Entre os presidentes de clubes presentes estão André Villas Boas (FC Porto), António Salvador (Sp. Braga) e António Miguel Cardoso (Vitória Guimarães).
A cerimónia está a decorrer na Alfandega do Porto no dia em que a FPF inaugurou instalações no Porto.
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, deixou a frase da noite: "Vai dar Portugal", numa alusão ao Mundial 2026 que se aproxima.
De recordar que a FPF inaugurou esta sexta-feira instalações no Porto.
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