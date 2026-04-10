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Varandas e Rui Costa faltam a jantar dos 112 anos da FPF

10 abr, 2026 - 22:17

Proença deixou um lema a pensar no Mundial 2026: "Vai dar Portugal".

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O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e Rui Costa, presidente do Benfica, estão ausentes do jantar comemorativo dos 112 anos da FPF, a decorrer no Porto.

Entre os presidentes de clubes presentes estão André Villas Boas (FC Porto), António Salvador (Sp. Braga) e António Miguel Cardoso (Vitória Guimarães).

A cerimónia está a decorrer na Alfandega do Porto no dia em que a FPF inaugurou instalações no Porto.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, deixou a frase da noite: "Vai dar Portugal", numa alusão ao Mundial 2026 que se aproxima.

De recordar que a FPF inaugurou esta sexta-feira instalações no Porto.

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