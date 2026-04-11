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Andreia Faria alerta. Letónia quer “alcançar primeira qualificação”

11 abr, 2026 - 16:51 • Lusa

Portugal vai defrontar Letónia e Eslováquia numa caminhada que se quer que termine no Campeonato do Mundo de 2027.

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A média internacional portuguesa Andreia Faria alerta para as pretensões de “atacar” e “ferir o adversário” exibidas pela Letónia, o próximo adversário da seleção feminina de futebol na fase de qualificação para o Mundial2027.

“Nota-se que elas, mesmo em desvantagem, querem atacar e ferir o adversário. É uma equipa que quer alcançar a primeira qualificação para uma fase final”, recordou a jogadora, no início do quarto dia de estágio de preparação da equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Andreia Faria, de 25 anos, salientou o seu respeito pela seleção letã, cujo percurso lhe motivou um paralelismo com o da própria equipa portuguesa, que nos últimos anos se encontra habituada a participar em fases finais de campeonatos da Europa e do mundo.

“[A Letónia] Nunca esteve num Campeonato do Mundo, nem da Europa. Também já passámos por isso, é um processo e, portanto, são equipas que querem vir com tudo, temos de encarar isso com a maior seriedade e dar o nosso melhor para conseguirmos os três pontos em ambos os jogos”, perspetivou, relativamente às partidas frente à Letónia, em Riga, na terça-feira, e Eslováquia, em Prezov, quatro dias depois.

A média portuguesa, que representa o Al Nassr, reconheceu que a nacionalidade lusa tem “outro tipo de importância” no clube saudita, face à presença de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus na equipa masculina.

Andreia Faria manifestou ainda a sua satisfação por ter encontrado na Arábia Saudita um sucesso idêntico ao que tinha em Portugal ao serviço no Benfica, tendo conquistado um ‘triplete’ – campeonato, Supertaça e Taça Challenge - na sua primeira época a atuar fora de portas.

“Felizmente, a minha carreira tem corrido bem nesse sentido. Nos clubes em que estive, quer no Benfica, quer agora no Al Nassr, temos a oportunidade de estar sempre em cima, ganhar e ser das equipas com mais visibilidade. O objetivo de uma jogadora é jogar para ganhar, obviamente deixa-me muito feliz e espero que a minha carreira continue assim”, desejou.

Portugal prosseguiu este sábado os trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, preparando os embates com letãs e eslovacas numa sessão da qual Andreia Jacinto esteve ausente, a recuperar de um traumatismo no tornozelo esquerdo.

A equipa das quinas, que caiu para a Liga B após terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027, organizado pelo Brasil.

Ao fim de duas jornadas, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três do que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.

A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

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