  • Bola Branca 18h14
  • 10 abr, 2026
Futebol feminino

Raquel Ferreira substitui Andreia Jacinto

11 abr, 2026 - 17:02

Portugal prepara dupla jornada contra Letónia e Eslováquia.

A médio Andreia Jacinto está lesionada e é substituída na seleção de futebol por Raquel Ferreira, do Torreense.

A centrocampista da Real Sociedad foi considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, depois de ter contraído uma lesão durante um treino.

É Raquel Ferreira que entra para as opções de Francisco Neto para a dupla operação de Portugal contra Letónia (14 de abril, em Riga) e Eslováquia (18 de abril, em Presov).

Lista atualizada de convocadas:
Guarda-redes: Inês Pereira (D. Corunha), Rute Costa (Torreense) e Sierra Cota-Yarde (Toronto)

Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)

Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (Sp Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus) e Raquel Ferreira (Torreense)

Avançadas: Ana Capeta (Juventus), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal) e Lúcia Alves (Benfica)

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra

Ameaças de Trump. "Rússia não precisou de fazer nada para NATO se desmontar"

Sabia que pode receber 10 cêntimos para devolver latas e embalagens? Veja como

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

