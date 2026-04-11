Futebol feminino
Raquel Ferreira substitui Andreia Jacinto
11 abr, 2026 - 17:02
Portugal prepara dupla jornada contra Letónia e Eslováquia.
A médio Andreia Jacinto está lesionada e é substituída na seleção de futebol por Raquel Ferreira, do Torreense.
A centrocampista da Real Sociedad foi considerada inapta pelo Departamento de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, depois de ter contraído uma lesão durante um treino.
É Raquel Ferreira que entra para as opções de Francisco Neto para a dupla operação de Portugal contra Letónia (14 de abril, em Riga) e Eslováquia (18 de abril, em Presov).
Lista atualizada de convocadas:
Guarda-redes: Inês Pereira (D. Corunha), Rute Costa (Torreense) e Sierra Cota-Yarde (Toronto)
Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)
Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (Sp Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus) e Raquel Ferreira (Torreense)
Avançadas: Ana Capeta (Juventus), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal) e Lúcia Alves (Benfica)
