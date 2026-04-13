Sub19. Portugal derrota Irlanda do Norte

A seleção feminina de sub-19 derrotou este domingo a Irlanda do Norte por 1-0, na primeira jornada da segunda fase de qualificação para o Europeu de futebol do escalão, que se disputa na Cidade do Futebol.

Joana Valente, de grande penalidade, aos 37 minutos, apontou o único golo da partida que teve ascendente das portuguesas, anfitriãs do Grupo A7 da segunda fase de apuramento para o Euro'2026.

Face ao triunfo alcançado, a equipa das quinas já divide o primeiro posto, com os mesmos três pontos alcançados pela Espanha, enquanto Irlanda do Norte e Hungria seguem a zero.

As portuguesas, que já haviam disputado a primeira ronda de apuramento em solo português (no Algarve) dominaram amplamente o primeiro tempo perante um adversário que raramente incomodou a guardiã Rafaela Mendonça.

Portugal dispôs de uma primeira ocasião de perigo logo no segundo minuto de jogo, num remate de meia distância de Joana Valente que passou pouco por cima da baliza, e apenas conseguiu acionar o marcador aos 37 minutos, através de uma grande penalidade convertida pela mesma jogadora.

Joana Valente, a jogadora em maior plano de evidência no encontro, tirou proveito da mão de Body, defensora norte-irlandesa, junto à linha final perante tentativa de remate de Matilde Nave, e permitiu ao conjunto nacional sair para intervalo com uma vantagem tangencial, mas fundamental para as aspirações portuguesas.

O domínio luso prolongou-se na segunda parte, mas um eventual segundo golo apenas esteve realmente próximo já no quarto de hora final quando Iara Lobo, após boa iniciativa individual, atirou para defesa da guarda-redes Kate Smith, seguido de um desvio no poste esquerdo.

Portugal, semifinalista da competição em 2025, operou algumas alterações que lhe permitiam manter o controlo da partida, nomeadamente Cristina Fernandes e Francisca Vieira, sendo que esta última esteve próxima de marcar aos 79 minutos, num remate que passou próximo da baliza das britânicas.

Nos descontos, o conjunto luso fez um último forcing junto da baliza adversária, mas o resultado não se alterou, com a vantagem mínima a garantir o êxito das comandadas de Carlos Sacadura no primeiro de três partidas na derradeira fase de apuramento para o Europeu.

Portugal seguirá a sua caminhada rumo ao Euro sub-19, a disputar na Bósnia-Herzegovina em 2026, com a segunda jornada, a realizar na quarta-feira, às 17h00, frente à Hungria, também no campo n.º 1 da Cidade do Futebol.