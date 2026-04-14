"Futebol muito, muito físico". Há três anos na Letónia, Gonçalo Alves alerta o que Portugal terá pela frente

"Até ao apito final, elas vão dar tudo." O treinador Gonçalo Alves será um dos portugueses que melhor conhece a seleção que Portugal vai defrontar, esta terça-feira, na terceira jornada da primeira fase de apuramento para o Mundial feminino 2027.

Gonçalo está no país desde 2024 a orientar o Metta e conhece a maior parte das jogadoras do plantel da Letónia por ter orientado diretamente algumas jogadores, ou defrontado as restantes.

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A Bola Branca, faz o raio-x de uma seleção muito física e que dará o máximo para vencer a equipa portuguesa: ""Não olham muito para o resultado, até ao apito final elas vão dar tudo. São jogadoras muito competitivas, muito combativas, com muita agressividade. Aqui joga-se um futebol muito agressivo, com muito duelo. Portugal terá de ter alguns cuidados, porque é um futebol muito, muito físico."

Gonçalo Alves espera a Letónia num "bloco médio-baixo", a alinhar num 5-4-1.

"A última linha de cinco, uma linha de quatro e uma avançada bastante poderosa, a procurar o jogo físico. É a [Karlina] Miksone, a maior estrela daqui. Mas pelo que tenho acompanhado, acho que Portugal vai saber encontrar os espaços certos para derrotar a Letónia", prevê.

Em Portugal, treinou a equipa feminina do Estoril Praia, depois de dez anos no futebol masculino com passagens pelo Oriental e na formação do Estoril, Porto Salvo e Sintrense.

O treinador de 40 anos escolhe algumas individualidades, sendo que a maioria do onze inicial mais utilizado pela Letónia alinha fora do seu campeonato nacional, mas prefere apontar para o coletivo forte do adversário português.

"A Sanja [Vuskane], que já foi minha jogadora. A [Diana] Suvitra. São tudo jogadoras muito rápidas. Temos a Signija [Senberga], que também já foi minha jogadora, a Olga [Sevcova]. Mas eu destaco mais o coletivo, porque trabalham em conjunto, porque sabem o que é estar muito tempo sem bola, e estão confortáveis com isso, e depois vão tentar explorar ligações com a referência de saída, neste caso a avançada ou extremas, e depois projetam-se muito rápido duas, três, quatro jogadoras para esse momento", elogia.