- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-
Seleção Feminina
Portugal resolve cedo na Letónia e dá mais um passo rumo ao play-off do Mundial 2027
14 abr, 2026 - 20:10 • Inês Braga Sampaio
Portugal entrou forte, com muita bola e a querer marcar cedo. E assim foi, embora tenha faltado eficácia para conseguir um resultado ainda mais dilatado que os 3-0.
A seleção nacional feminina deu um passo importante rumo ao play-off de apuramento para o Mundial 2027, esta terça-feira, ao vencer no terreno da Letónia, por 3-0, na terceira jornada da fase de grupos.
Portugal entrou forte, com muita bola e a querer resolver cedo. E assim foi, com o golo inaugural de Kika Nazareth, aos 14 minutos. Seguiu-se, 18 minutos depois, o golo de Tatiana Pinto, após jogada coletiva.
O terceiro golo chegou ao minuto 73, novamente pelos pés de Kika, num grande remate de fora da área. A seleção portuguesa teve oportunidades para marcar ainda mais golos, no entanto, faltou maior eficácia.
Com esta vitória, Portugal chega aos nove pontos em três jornadas do Grupo 3, que lidera, com três pontos mais que a Finlândia, com nove golos marcados e sem golos sofridos. Se vencer o grupo, a equipa das quinas passará diretamente para a segunda ronda do play-off.
O próximo jogo está marcado para sábado, às 15h00, na Eslováquia.
- Bola Branca 18h15
- 14 abr, 2026
-