Futebol feminino

Diana Gomes espera “mais três pontos” contra Eslováquia

15 abr, 2026 - 19:36

A partida entre a Eslováquia e Portugal está marcada para as 15h00 de sábado.

Diana Gomes quer ajudar Portugal a somar o quarto triunfo em outros tantos jogos, contra a Eslováquia, rumo ao Mundial'2027 feminino, destacando o feito das lusas de ainda não terem sofrido golos.

Após o triunfo categórico em Riga, contra a Letónia (3-0), com dois golos de Kika Nazareth e outro de Tatiana Pinto, referente ao Grupo B3 de apuramento, a equipa feminina das quinas rumou à Eslováquia para manter a baliza inviolável e somar mais três pontos, segundo a defesa central.

"O primeiro objetivo deste estágio foi cumprido [o triunfo sobre a Letónia, por 3-0]. Agora temos mais um jogo para ganhar. É sempre bom olhar para os golos sofridos e perceber que ainda mantemos a baliza a zero. Isto é um conjunto, somos 11 jogadoras dentro de campo, com um plano de jogo que está a ser cumprido rigorosamente", declarou Diana Gomes, citada pelos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A jogadora do Benfica acrescentou que as jogadoras comandadas por Francisco Neto têm "estado super agressivas defensivamente e a colocar em prática o que pedido".

Depois, perspetivou o segundo confronto com as eslovacas, após a vitória em Portugal por 4-0, lembrando que agora as duas seleções já se conhecem.

"Sabemos que vão entrar com tudo. Já nos conhecem e vão tentar conseguir o melhor resultado possível, mas cá estamos para treinar até ao próximo jogo e para nos prepararmos bem. Queremos fazer um bom resultado e trazer mais três pontos para Portugal", comentou.

No sábado, Portugal defronta a Eslováquia, na Tatran Arena, a partir das 15h00 (horas em Lisboa).

Disputadas três de seis jornadas do Grupo B3 da qualificação europeia, Portugal é primeiro com nove pontos, contra os seis da Finlândia (segunda posicionada) e três da Eslováquia (terceira), enquanto a Letónia é quarta e última, ainda sem pontos.

Os três primeiros classificados apuram-se para os play-offs de apuramento para o Mundial2027, com o primeiro posicionado a assegurar a subida à Liga A e a garantir o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da qualificação final para o torneio que se disputa no Brasil.

