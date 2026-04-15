- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
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Futebol feminino
Portugal derrota Hungria a caminho do Euro sub19
15 abr, 2026 - 20:30
A equipa das quinas vai agora defrontar Espanha no próximo sábado.
A seleção feminina Sub-19 venceu a Hungria, por 3-0, na segunda jornada da ronda de elite do Campeonato da Europa, que vai decorrer na Bósnia Herzegovina de 27 de junho a 10 de julho.
Os golos da equipa das quinas foram apontados por Cristina Fernandes e Luana Bessa (que bisou).
Com duas vitórias em dois jogos, Portugal vai discutir, no próximo sábado, com a Espanha, que também soma duas vitórias, quem passa ao Campeonato da Europa 2026.
Só a vitória interessa a Portugal. O empate dá apuramento a Espanha.
PORTUGAL: Beatriz Carvalho, Cristina Fernandes (Iara Lobo, 72´), Carolina Simões (Matilde Sousa, 60´), Sofia Cruz, Caetana Vicente; Rita Melo, Laura Silva (Cap.), Sémy Magalhães (Francisca Vieira, 60´), Matilde Nave (Joana Reis, 66´), Cíntia Martins e Eva Carreira (Luana Bessa, 66´).
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