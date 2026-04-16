Jéssica Silva. “Queremos somar vitória e marcar golos”

Vencer e marcar mais golos são os objetivos traçados por Jéssica Silva para o jogo de sábado na Eslováquia, de qualificação para o Mundial'2027 de futebol feminino, a que Portugal chega só com vitórias.

Em Presov, onde as navegadoras vão disputar o seu quarto jogo da fase de grupos, Jéssica Silva espera, no entanto, mais dificuldade do que no jogo em Portugal, que as lusas venceram por 4-0.

"Podemos esperar uma Eslováquia bastante agressiva e intensa, como vimos nos últimos jogos que fizemos contra elas. Mas este é mais um jogo em que queremos somar uma vitória e marcar golos. Estamos a preparar-nos para defrontar a Eslováquia na nossa melhor forma", disse a internacional portuguesa, citada pelos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Jéssica Silva assegura que a seleção "não pode desperdiçar oportunidades" e que continua "ambiciosa e a saber que pode fazer mais".

"Podemos criar mais oportunidades e concretizá-las, e esse é o nosso objetivo. A nossa equipa precisa de fazer mais golos, e estamos motivadas para este jogo", disse ainda.

"Nós temos uma boa capacidade de adaptação. Está um bocadinho mais de frio. Chegámos há mais de 24 horas e esse tempo serviu para recuperarmos, não só da viagem mas também do jogo. Estamos motivadas e agora é continuar este processo e continuar a trabalhar", acrescentou Jéssica Silva.

Após o triunfo em Riga contra a Letónia (3-0), referente ao Grupo B3 de apuramento, a equipa feminina das quinas rumou à Eslováquia para o seu quarto jogo. No sábado, Portugal defronta a Eslováquia na Tatran Arena, a partir das 15h00.

Disputadas três de seis jornadas, Portugal é primeiro com nove pontos, contra os seis da Finlândia e três da Eslováquia, enquanto a Letónia é quarta e última, ainda sem pontos.

Os três primeiros classificados apuram-se para os playoffs de apuramento para o Mundial'2027, com o primeiro posicionado a assegurar a subida à Liga A e a garantir o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da qualificação final para o torneio que se disputa no Brasil.