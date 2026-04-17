Futebol feminino

Francisco Neto espera Eslováquia ambiciosa contra Portugal

17 abr, 2026 - 17:45 • Lusa

A partida para a Liga das Nações disputa-se este sábado.

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, espera encontrar uma seleção da Eslováquia “ambiciosa” no jogo da quarta jornada do Grupo B3 da Liga das Nações, que se realiza este sábado, em Presov.

“O treinador delas disse no lançamento do estágio que ambicionavam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco e depois levar essa decisão para o jogo com a Finlândia em casa, na próxima jornada. E por isso que acreditamos que irá apresentar-se com ambição”, assinalou Francisco Neto, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador de Portugal - líder do agrupamento, com três vitórias em igual número de encontros - prevê que, em função daquela ambição, a Eslováquia se mostrará um pouco mais atrevida relativamente à partida da segunda ronda, na qual foi goleada por 4-0, em Barcelos, em 7 de março.

“Em casa, tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. É uma equipa que tem criado problemas aos seus adversários e, com o apoio dos seus adeptos, em casa, e com a energia de defrontar uma equipa acima delas do ranking, irá fazer tudo para conquistar os seus pontos”, observou.

Francisco Neto admitiu também efetuar “alguns ajustes” no ‘onze’ inicial, quer pelo “lado estratégico”, quer pela necessária “gestão física”, devido à proximidade do jogo com a Letónia, disputado na terça-feira, em Riga, que a equipa das ‘quinas’ ganhou por 3-0, com golos de Kika Nazareth (14 e 73 minutos) e Tatiana Pinto (18).

Tatiana Pinto assinalou que o objetivo da seleção portuguesa passa por “dominar do início ao fim” do encontro, com início às 15h00, não dando sequer um “bocadinho esperança” às eslovacas: “Estamos numa fase muito positiva e tenho a certeza de que amanhã [sábado] vamos dar continuidade”, assegurou.

Disputadas três de seis jornadas do Grupo B3 da qualificação europeia, Portugal é primeiro classificado, com nove pontos, contra seis da Finlândia (segunda posicionada) e três da Eslováquia (terceira), enquanto a Letónia é quarta e última, ainda em ‘branco’.

Os três primeiros classificados seguem para os play-offs de apuramento para o Mundial2027, com o primeiro colocado a assegurar a subida à Liga A e a garantir o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da qualificação final para o torneio, que se vai disputar no Brasil.

