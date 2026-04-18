  Bola Branca 18h16
  17 abr, 2026
Empate deixa Sub19 fora do Europeu

18 abr, 2026 - 19:17

Espanha segue em frente.

A seleção feminina de Sub-19 empatou 0-0 com a Espanha e está fora do Campeonato da Europa da categoria.

A partida foi equilibrada, com poucas ocasiões, mas a maior foi das jovens lusas: Francisca Castro atirou à trave num livre direto.

O empate beneficiou a Espanha que tinha melhor diferença de golos após as primeiras duas jornadas.

Portugal tinha derrotado a Irlanda do Norte (1-0) e a Hungria (3-0), mas a Espanha tinha vencido as duas adversárias por 3-0.

O Euro Sub19 feminino vai decorrer na Bósnia e Herzegovina.

