Futebol feminino

Portugal derrota Eslováquia e continua invicta

18 abr, 2026 - 17:08

Quatro jogos, quatro vitórias na fase de qualificação para o Mundial 2027.

A seleção portuguesa de futebol feminina derrotou a Eslováquia, por 2-1, em partida da quarta jornada de qualificação para o Mundial 2027.

A equipa das quinas até sofreu primeiro, por Fabová, aos oito minutos, mas deu a volta ao marcador, com tentos de Carolina Santiago e Kika Nazareth.

Portugal ainda marcou um golo, anulado a Dolores Silva, e desperdiçou várias ocasiões para “matar” o jogo.

Após quatro jornadas, as comandadas de Francisco Neto lideram o grupo com quatro vitórias em quatro jogos. Finlândia e Letónia são as outras duas seleções do grupo e vão defrontar-se ainda este sábado.

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

