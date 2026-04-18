Futebol feminino
Portugal derrota Eslováquia e continua invicta
18 abr, 2026 - 17:08
Quatro jogos, quatro vitórias na fase de qualificação para o Mundial 2027.
A seleção portuguesa de futebol feminina derrotou a Eslováquia, por 2-1, em partida da quarta jornada de qualificação para o Mundial 2027.
A equipa das quinas até sofreu primeiro, por Fabová, aos oito minutos, mas deu a volta ao marcador, com tentos de Carolina Santiago e Kika Nazareth.
Portugal ainda marcou um golo, anulado a Dolores Silva, e desperdiçou várias ocasiões para “matar” o jogo.
Após quatro jornadas, as comandadas de Francisco Neto lideram o grupo com quatro vitórias em quatro jogos. Finlândia e Letónia são as outras duas seleções do grupo e vão defrontar-se ainda este sábado.
