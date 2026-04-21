Lesão de Vitinha não deve colocar em risco o Mundial

A lesão de Vitinha frente ao Lyon, no domingo, assustou os adeptos portugueses, mas a presença do médio do PSG no Campeonato do Mundo deste verão não deve estar em risco.

O médio português do PSG foi substituído na primeira parte do jogo contra o Lyon.

O treinador Luis Enrique não se mostou otimista numa primeira análise, no final do encontro, mas o clube esclareceu, já na segunda-feira, que Vitinha estava a contas com uma "inflamação no calcanhar direito."

O ex-Farense Fernando Belo, um dos maiores especialistas nacionais em fisioterapia desportiva, antevê uma recuperação rápida do jogador de 26 anos, até pela forma como o clube parisiense está a lidar com o caso.

"O clube disse que ele faria tratamento nos próximos dias e que seria reavaliado no final da semana. À partida, o departamento médico, ao dar esta informação, perspetiva que há uma chance de poder recuperar rapidamente. Se fosse uma lesão de outra gravidade, seria dado que estaria inapto para os próximos tempos", aponta.

O PSG vai então reavaliar Vitinha neste final de semana. Nada estará em risco, reforça Fernando Belo.

"À distancia e sem saber concretamente o que estamos a falar, mas as coisas parecem controladas para o futuro", atira.

Já Nuno Mendes entrou em processo de recuperação mais adiantada, na sequência da lesão sofrida frente ao Liverpool, mas também deverá regressar em breve.

Vitinha é uma das figuras da seleção nacional e ficou no terceiro lugar do prémio Bola de Ouro da época passada. O médio cumpre a sua quarta época no Paris Saint-Germain, que o contratou ao FC Porto em 2022 por 41 milhões de euros.

O médio soma 37 internacionalizações e pode marcar presença no seu segundo Campeonato do Mundo.