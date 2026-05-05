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Leiria recebe último ensaio de Portugal antes do Mundial

05 mai, 2026 - 18:15 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Seleção nacional entra em campo a partir das 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que no início do ano sofreu muitos danos devido à passagem da depressão Kristin.

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Portugal vai receber a Nigéria em Leiria, no dia de de junho, a partir das 20h45, no último particular de preparação para o Mundial 2026, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta terça-feira.

Já se sabia que o adversário seria a Nigéria, assim como a data, mas agora a FPF revela local e hora para a partida. Em concreto, o Portugal-Nigéria fica marcado para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

No início do ano, o estádio sofreu muitos danos devido à depressão Kristin, o que chegou a impedir a União de Leiria de jogar no seu recinto para a II Liga.

Dias antes, a 6 de junho, a seleção nacional defronta o Chile, no Estádio Nacional, do Jamor.

O Mundial 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, realiza-se de 11 de junho a 19 de julho. No grupo de Portugal, estão também República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.

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