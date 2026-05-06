Marcelo homenageado pela FPF

O antigo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa foi homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol pelo “inestimável contributo dado à modalidade e, em particular, à FPF durante os dez anos que durou a sua presidência”.

O ex-Chefe de Estado recebeu um quadro com uma montagem de diversos momentos da relação que manteve com a Federação ao longo dos seus mandatos.

“Sou fanático por Portugal e sou fanático por futebol”, disse Marcelo, que contou várias histórias sobre a sua ligação à modalidade.

No final, Marcelo Rebelo de Sousa apontou ao Campeonato Mundial, “o primeiro que disputamos em tempos de guerra”.

“É nesse clima que vamos ser missionários de paz. Porque o futebol, como a música e as artes, é um caminho para a paz e para a união. E para ser um caminho perfeito, para bater tudo certo, será certamente com a vitória final”, refere.